Trasformazione del tetto spiovente in lastrico di Marco Panzarella e Matteo Rezzonico

Il proprietario dell'appartamento dell'ultimo piano ha chiesto di poter trasformare, a sue spese, il tetto spiovente del condominio in lastrico solare a suo uso esclusivo. È possibile procedere con un intervento simile? Cosa comporta per il resto dei condòmini?

A meno che il regolamento condominiale disponga diversamente, l'intervento è fattibile, nel rispetto degli articoli 1102, 1120, e 1122 del Codice civile. Per la Cassazione (ordinanza 1850 del 25 gennaio 2018), infatti, «il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell'edificio, può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, ma sempre che un tale intervento dia luogo a modifiche non significative della consistenza del bene, in rapporto alla sua estensione, e sia attuato con tecniche costruttive tali da non affievolire la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, quali la coibentazione termica e la protezione del piano di calpestio di una terrazza mediante idonei materiali».