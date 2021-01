Casa sempre più smart, gaming e televisori pieghevoli: ecco il futuro

Elite Folio di Hp

Mobilità e produttività senza limiti con i chip 5G di Qualcomm

Connettività senza fili in scala multi-gigabit, supporto al protocollo WiFi 6 e modulo (opzionale) per navigare sulle reti mobili di quinta generazione, batteria a lunga durata per superare le 24 ore di autonomia: sono diversi i pregi del nuovo Elite Folio di Hp, che in occasione del Ces battezza l'evoluzione del proprio convertibile all'insegna dei processori Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 5G. Caratterizzato da uno chassis unibody flessibile in magnesio e senza ventole, questo pc portatile ha il pregio di combinare in un unico device le funzionalità di tablet e pc grazie a una dotazione che comprende una webcam capace di un campo visivo di 76 gradi, doppi microfoni e altoparlanti ad alta definizione di Bang & Olufsen, un display touch da 13,5 pollici di diagonale e l'Elite Slim Active Pen con supporto integrato per la ricarica. Arriverà a catalogo a febbraio.

Deco Voice X20 di TP-Link

La rete Wifi 6 si attiva con la voce grazie ad Alexa

Fra smart working, lezioni e corsi online su Zoom o Meet e serie Tv la copertura della rete wireless dentro le mura domestiche rimane causa pandemia una sorta di imperativo per non rischiare di ritrovarsi senza rete. Tanti i dispositivi che rispondono a questa esigenza e il nuovo Deco Voice X20 di TP-Link è uno di questi: si tratta infatti di un sistema composto da due o più unità WiFi Mesh per coprire ambienti anche molto estesi, eliminare le cosiddette zone d'ombra e garantire connessioni senza interruzioni per lo streaming, le videochiamate e il gaming online. La sua chicca? Lo smart speaker con l'assistente virtuale Alexa integrato, tramite il quale gestire il dispositivo e interagire con i dispositivi smart connessi alla rete attraverso semplici comandi vocali.

Gli smart glasses con la realtà aumentata per le aziende

Il solco è quello tracciato anni fa da Google con i suoi occhiali intelligenti destinati a migliorare l'esperienza digitale degli utenti consumer. Con l'annuncio dei ThinkReality A3, Lenovo fa un deciso salto in avanti in ambito business con gli smart glasses, puntando su prestazioni e versatilità d'uso, dalla visualizzazione in 3D fino alla gestione assistita dei flussi di lavoro e del training in tempo reale con la realtà aumentata. Si collegano al notebook o anche a uno smartphone (la compatibilità si ferma però ad alcuni selezionati modelli Motorola) tramite cavo Usb-C e a pilotarne le funzioni pensa un chip Qualcomm Snapdragon XR1. Le principali doti? Display stereoscopici con risoluzione 1080p per visualizzare fino a cinque display virtuali e utilizzare applicazioni Windows, videocamera RGB da 8MP per acquisire video in Hd e camere fisheye per abilitare la tecnologia di room-scale tracking. Si indossano come comuni occhiali da sole, con la possibilità di aggiungere montature industriali opzionali per maggiore sicurezza. In arrivo sul mercato a partire da metà 2021.



Lavie Mini di Lenovo e Nec

Il mini portatile convertibile che si trasforma in console di gioco

Una via di mezzo fra un notebook Windows di piccole dimensioni e una Nintendo Switch con schermo extra large: così l'hanno definita in molti la nuova creatura (in forma di prototipo) sviluppata dalla joint venture creata da Lenovo e Nec e annunciata dalla casa cinese alla vigilia del Ces. Lavie Mini, questo il nome commerciale del prodotto (di cui non è ancora stata definita la data di uscita sul mercato), è a tutti gli effetti un pc portatile con a bordo un processore Intel Core i7 di 11esima generazione Tiger Lake e grafica Iris Xe e dotato di schermo touchscreen da 8 pollici. Compatto e leggero (pesa meno di 580 grammi) ha nella versatilità il suo pregio maggiore: la tastiera può essere nascosta e ad entrambi i lati dello schermo si possono collegare due controller (hanno lo stesso layout di quelli Xbox ma, trasformando il dispositivo in una console per il gaming. E grazie alla docking station con porta Hdmi in dotazione è possibile utilizzare il Lavie Mini come un desktop e giocare sullo schermo di una TV, proprio come una Nintendo Switch.