Trasparenza e concorrenza antidoti contro la disinformazione in rete

Legislatori, autorità e studiosi reclamano interventi del potere pubblico, si chiami esso Italia o Europa, per impedire la circolazione di notizie false o ingannevoli e per disciplinare un mondo, quello della comunicazione via social, che se lasciato senza regole porrebbe in pericolo la stessa democrazia.



In questo filone si colloca anche il nuovo libro di Antonio Nicita, Il mercato delle verità, appena uscito per il Mulino. Lo studioso, ordinario di politica economica alla Lumsa ed ex commissario AGCOM, vede nella realtà digitale che ci circonda un ambiente ostile, nel quale l'utente crede di muoversi liberamente, ma in realtà è guidato dall'algoritmo che gli mostra quanto è deciso in un opaco altrove.

Le “bolle” del pensiero unico

Se non vi sono interessi oscuri da assecondare, il sistema tende a ricondurre l'utente dove è già stato, sicché chiunque si trova a interagire in “bolle” ove regna un pensiero unico, privo di controcanti, destinato a radicalizzarsi. Questo fosco orizzonte dimostra il fallimento del libero mercato delle idee, in base al quale nel confronto aperto, l'opinione migliore emergerebbe, grazie al potere di convincere il maggior numero di persone. Oggi, viceversa, nel – così battezzato – “mercato delle verità”, non vi sarebbe alcuno scambio di opinioni; ogni gruppo, chiuso in se stesso, crede di essere portatore del vero da imporre agli altri.In un simile contesto, sarebbe facile e frequente, per mobilitare la pubblica opinione, iniettare informazioni inventate nell'ecosistema informativo. Qui, in assenza di contraddittorio, le falsità non sarebbero riconosciute né espulse, ma anzi metabolizzate dal gruppo “bersaglio”, contribuendo a estremizzarlo.

Nel leggere questa analisi, temevamo che Nicita auspicasse misure preventive per eliminare la menzogna, pur priva di immediate conseguenze sui diritti individuali. Il tutto in nome di un'emergenza – quella informativa – che produrrebbe conseguenze drammatiche in democrazie sempre più fragili e incerte. Non è così, ma ci arriveremo.Il volume ha tanti meriti, il primo dei quali deriva dallo spessore culturale dell'autore, che ha la rara capacità di far calare le teorie nella realtà e di tenere insieme filosofia politica, economia, diritto e informatica. Insomma, a chi vuole orientarsi tra i venti che agitano le tempestose acque dell'informazione, questo libro fornisce una mappa tra le più preziose.E come tutti i bei libri, ha posizioni chiare e, come tali, discutibili.

La libertà di pensiero è prima di tutto individuale

In primo luogo, egli sembra dare alla libertà di pensiero un connotato funzionalistico: essa ha il principale compito di generare la discussione pubblica, il miglior terreno di coltura della democrazia. Noi, viceversa, preferiamo ritenere che si tratti anzitutto di una libertà individuale, il cui esercizio certo implica, come conseguenza ma non come scopo principale, quel controllo del potere antidoto a qualsiasi dittatura.Qual è la differenza fra le due impostazioni e perché rileva? Nella prima l'intervento dello Stato ha margini più ampi: tutte le volte in cui l'esercizio della parola cozza con l'interesse pubblico, l'ordinamento sarebbe legittimato a intervenire. Di solito è il potere stesso che decide se pensiero è ortodosso, circostanza rischiosa, poiché “non ci sono poteri buoni”.