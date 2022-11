Trasparenza, obblighi differenziati per le imprese multinazionali

le eventuali ulteriori prestazioni in denaro o in natura che l’impresa riconoscerà, incluse le indennità dovute; le modalità di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio;

l’indirizzo del sito internet istituzionale dello Stato ospitante in cui sono pubblicate le informazioni sul distacco.

Obblighi analoghi, per quanto di minore entità in ragione delle diverse implicazioni, sussistono anche nel caso in cui il lavoratore non sia distaccato, ma inviato in missione all’estero per un periodo superiore a quattro settimane consecutive.

Imprese italiane ed estere

Come emerge chiaramente dal testo del decreto, si tratta di norme certamente applicabili alle imprese italiane in relazione ai rapporti di lavoro instaurati nel nostro Paese. Al contrario, nel caso di società italiana che assuma direttamente un dipendente in un altro Stato sarà necessario verificare la normativa vigente in quello Stato, non essendo la disciplina italiana in materia di trasparenza direttamente applicabile a un simile rapporto di lavoro.

Diverso è invece il caso, opposto, dell’impresa straniera che instauri un rapporto di lavoro in Italia: in questa ipotesi, al pari delle altre disposizioni nazionali, anche quelle in materia di trasparenza troveranno applicazione.