Trasparenza, obblighi informativi per i contratti a tempo o intermittenti

Le modifiche in itinere

Il decreto Trasparenza impone di modificare gli elementi del contratto individuale di lavoro per variazioni delle condizioni previste che siano intervenute dopo l’assunzione. La comunicazione va fatta entro il primo giorno di decorrenza degli effetti determinati dalla modifica. Il nuovo articolo 3 del Dlgs 152/1997 imprime dunque uno spiccato carattere di dinamicità agli obblighi informativi previsti dagli articoli 1, 1-bis e 2 dello stesso decreto, esigendo una continua opera di “manutenzione” degli elementi essenziali dedotti nel contratto individuale di lavoro, comprese le clausole relative al nuovo articolo 1-bis sull’uso di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.

L’uso dei sistemi automatizzati

Stando a una interpretazione letterale delle norme, il datore di lavoro e il committente sono tenuti a informare il lavoratore quando impieghino sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati in grado di fornire indicazioni rilevanti ai fini dell’assegnazione di compiti o mansioni, della valutazione del lavoratore, della prestazione resa e dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali. Pare che il legislatore, forse “ispirato” da una proposta di direttiva presentata lo scorso dicembre in tema di digital platform work e algorithmic management, intenda qui riferirsi a qualsivoglia dispositivo informatico che, usato dal lavoratore nel corso della sua attività, consenta di raccogliere dati che a questa afferiscono. In tal senso è orientata anche la relazione illustrativa, secondo la quale la disposizione ha il fine di «ridurre le asimmetrie informative, qualora i committenti o i datori di lavoro utilizzino sistemi algoritmici per coordinare, monitorare e gestire il rapporto di lavoro». Potrebbe dunque trattarsi di un software così come di una “macchina” capace di raccogliere e trasmettere dati (IoT) per una loro successiva analisi ed elaborazione. L’obbligo informativo riguardante questi dispositivi informatici concerne gli scopi di impiego, le logiche di funzionamento, le categorie di dati e parametri considerati per la programmazione dei dispositivi e le misure di controllo per eventuali decisioni automatizzate (è immediato il rinvio ai giudizi sull’andamento della produttività e a eventuali premi di risultato, anche quando oggetto di un contratto collettivo di lavoro territoriale o aziendale).

È dunque indispensabile che le funzioni e i dipartimenti aziendali interagiscano tra loro, considerando peraltro che, già dal 13 agosto 2022, ciascun lavoratore ha diritto – anche tramite le rappresentanze sindacali aziendali o territoriali – ad accedere ai dati raccolti mediante i dispositivi in uso e che tali dati dovranno essere resi entro 30 giorni dalla richiesta.