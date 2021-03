Trasparenza sempre più strategica per le aziende del beauty. Da L’Oréal un sito sugli ingredienti

3' di lettura

L’acido ialuronico è un polisaccaride prodotto dalle cellule del corpo. Il suo nome deriva dal termine greco “hyalos”, che significa “vetro” e per estensione “trasparente”. È presente soprattutto nella pelle ed è estremamente idratante. Ancora, il pantenolo è una forma stabile della vitamina B5 nota per le sue proprietà lenitive e riparatrici: il gruppo L’Orèal ha deciso di raccontare tutti gli ingredienti contenuti nei prodotti dei suoi marchi in un sito (https://dentro-i-nostri-prodotti.loreal.it la versione italiana).

La scienza verde

«Dentro i nostri prodotti» è disponibile in 8 lingue e in 45 Paesi ed è nato con lo scopo di rassicurare i consumatori e l’opinione pubblica secondo la vision del gruppo sul futuro della bellezza che si basa su tre pilastri: trasformare l’attività di ricerca e innovazione adottando un approccio basato sulla scienza verde, sempre più trasparenza per permettere ai consumatori di operare scelte responsabili, miglioramento continuo della sicurezza per le persone e l’ambiente, come spiega Nicolas Hieronimus, deputy chief executive officer di L’Oréal: «Grazie alla scienza verde stiamo scrivendo un nuovo capitolo della ricerca L’Oréal. La nostra ambizione è riuscire a offrire, entro il 2030, prodotti cosmetici sempre più efficaci e sicuri che rispettino l’ambiente».

E aggiunge: «Abbiamo sempre selezionato ingredienti di qualità per rispettare gli standard più stringenti. Alla luce della crescente importanza che tutti noi attribuiamo ai prodotti di bellezza e igiene personale che utilizziamo, diventa più che mai rilevante comunicare e mostrare questo approccio».

I principi chiave di sicurezza, qualità, efficacia e trasparenza «vengono applicato a tutti i nostri brand - continua il ceo -. In un contesto di crescenti aspettative e di un numero sempre più elevato di domande da parte dei consumatori e dell’opinione pubblica sulla composizione dei nostri prodotti, ci impegniamo a fornire le risposte a qualsiasi domanda».