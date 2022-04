Trasporti, dal 26 aprile in gara 300 milioni Pnrr per i bus green

Il 40% dei progetti destinato al Sud

Il 40% delle risorse è riservato a progetti nelle regioni del Sud e le imprese dovranno rispettare la clausola europea Dnsh (do no significant harm, cioè non arrecare danni all’ambiente) e quella per la priorità, in caso di incrementi occupazionali, all’assunzione di lavoratori che percepiscono interventi di sostegno del reddito, disoccupati per licenziamento collettivo o addetti che provengono da aziende del territorio coinvolte in tavoli di crisi. «Coinvolgendo sia grandi produttori sia piccoli componentisti - dice il ministro Giorgetti - puntiamo allo sviluppo di una competitiva filiera produttiva di autobus sul territorio nazionale, in grado di intercettare la domanda di mezzi di trasporto destinati a rinnovare il parco circolante nelle città promuovendo una mobilità sostenibile».

Dote aggiuntiva per programma europeo React-Eu

Proprio lunedì 11 aprile il ministero delle Infrastrutture, nel frattempo, ha ufficializzato che una dote aggiuntiva di 175 milioni del programma europeo React-Eu andrà al rinnovo di autobus extra-urbani e sub-urbani, in questo caso non solo per l’elettrico ma anche per veicoli ibridi, a metano e a idrogeno.