Trasporti, 600 milioni per servizi aggiuntivi. Orari flessibili con il mobility manager

Oltre alla scuola, per il governo il vero nodo da sciogliere a settembre sarà quello dei trasporti. La linea, in vista del decreto che dovrà essere approvato la prossima settimana, sembra essere quella del green pass solo per navi, aerei e treni a lunga percorrenza. Anche se rimane da decidere la data in cui scatterà l'obbligo.



Giovannini: avremo orari flessibili in azienda



Intanto, in vista della cabina di regia che sarà convocata martedì o mercoledì, il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini ha anticipato in un’intervista al Corriere della Sera l’introduzione del ’mobility manager’ per rendere flessibili gli orari in azienda e lo stanziamento di 600 milioni di euro aggiuntivi per il trasporto pubblico locale. Il ministro ha parlato del provvedimento già predisposto che obbliga le Pubbliche amministrazioni e aziende con più di 100 addetti e che hanno sedi in Comuni con più di 50mila abitanti a introdurre la figura del ’mobility manager’, il pianificatore degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti. «L’intento - ha dichiarato Giovannini - è di rendere più flessibili gli orari di ingresso e uscita dal posto di lavoro, distribuendo le presenze nel corso della giornata».

600 milioni per servizi aggiuntivi

In vista delle riaperture a settembre, invece, Comuni, Province e Regioni per il trasporto pubblico locale «potranno contare su 600 milioni per servizi aggiuntivi e su 800 milioni per eventuali compensazioni» delle perdite dovute al minor riempimento dei mezzi a causa della pandemia. L’idea allo studio è quella di «aumentarne per quanto possibile il tasso di riempimento, sempre in funzione dell’evoluzione della circolazione del virus e in base alle indicazioni del Cts». Il ministro ha tenuto poi a ricordare che «mediamente è già avvenuto un aumento dei servizi del 15-20% nelle fasce orarie di maggiore affluenza».





Fondo da 150 milioni per il trasporto scolastico



Per agevolare la ripresa delle attività didattiche in presenza attraverso il potenziamento del trasporto pubblico è stato inoltre istituito presso il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo di 150 milioni di euro per l’anno 2021 dedicato al trasporto scolastico, a favore delle amministrazioni comunali, il cui riparto e’ previsto attraverso un decreto interministeriale.