Trasporti, un bonus di 60 euro per abbonamenti a bus e treni

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Un buono fino a 60 euro per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e per i servizi di trasporto ferroviario nazionale destinato a studenti e lavoratori con un reddito sotto i 35mila euro. La misura, contenuta nel decreto aiuti varato dal Consiglio dei ministri, fa parte degli interventi pensati dal governo per «mitigare l’impatto del caro-energia» e verrà sostenuta da un fondo da 100 milioni di euro.

Erogazione telematica

Il buono è utilizzabile per l’acquisto di abbonamenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2022: valido per un solo acquisto, copre fino al 100% della spesa e comunque non può superare i 60 euro. Ne possono usufruire le persone fisiche che nell’anno 2021 hanno dichiarato un reddito personale non superiore a 35mila euro. L’erogazione del buono avverrà con modalità informatica.

Loading...

Eco-bonus fino a 750 euro: richiesta fino al 13 maggio

Ancora in tema di mobilità, c’è tempo fino al 13 maggio 2022 per chi ha rottamato un vecchio veicolo (categoria M1) e ha acquistato un mezzo più “green” tra agosto e dicembre 2020 per trasmettere all'agenzia delle Entrate il modello per ottenere un credito di imposta fino a 750 euro per l’acquisto di biciclette, monopattini elettrici, e-bike. Lo sconto fiscale riguarda anche gli utenti che si siano abbonati al servizio pubblico oppure ai servizi di car sharing. Il bonus può essere fatto valere solo nella dichiarazione dei redditi. L’agevolazione era prevista dal Dl Rilancio.