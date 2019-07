Trasporti, confermati dai sindacati i due giorni di sciopero. Domani giornata nera Disagi nelle città, con lo stop del trasporto pubblico locale. Circoleranno regolarmente le Frecce di Trenitalia e saranno inoltre garantiti i collegamenti regionali nelle fasce pendolari, con possibili leggere modifiche al programma dei treni

2' di lettura

Confermato dai sindacati lo sciopero generale dei trasporti di domani e del 26 nel trasporto aereo. Unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, spiegano che l'incontro di oggi al ministero dei Trasporti, convocato alla presenza di tutte le sigle del settore e delle associazioni datoriali, «aveva ad oggetto unicamente il trasporto aereo». Dunque le tre organizzazioni confederali di categoria non accolgono la richiesta del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli che ne aveva chiesto la revoca.

«Le ragioni della mobilitazione di domani e di venerdì - spiegano - rimangono quindi tutte valide, nonostante il ministro nel corso della riunione si sia reso disponibile a convocare una serie di incontri sul settore, come più volte abbiamo richiesto». Per i sindacati è «un percorso utile ma tardivo rispetto al quale rimaniamo in attesa di verificare il calendario e l'esito complessivo».

Domani sono possibili disagi nelle città, con lo stop del trasporto pubblico locale che avrà modalità diverse e fasce di garanzia. Ad esempio a Milano, Torino e Firenze bus e metro a rischio dalle 18 alle 22, a Roma dalle 12.30 alle 16.30, a Bologna dalle 11 alle 15, a Napoli dalle 9 alle 13. Possibili disagi anche per chi si sposta in auto. Nelle autostrade lo stop il 24 scatterà nelle ultime 4 ore del turno per il personale addetto agli impianti, alla sala radio e alla viabilità, mentre per un intero turno per il restante personale (tra cui anche gli addetti ai caselli).

Circoleranno regolarmente le Frecce di Trenitalia in occasione dello sciopero del personale del Gruppo Fs Italiane proclamato dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fast Confsal - dalle 9.00 alle 17.00 - in adesione allo sciopero nazionale. Fs precisa che saranno inoltre garantiti i collegamenti regionali nelle fasce pendolari, con possibili leggere modifiche al programma dei treni.