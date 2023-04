Trasporti nel cuore dell’economia. L’evento del Sole il 3 maggio a Fiumicino

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Il mondo del trasporto è una realtà caratterizzata dalla presenza di diversi attori, ognuno dei quali rappresenta il tassello di una filiera articolata.



Comprenderne il funzionamento e capire in che direzione sta andando significa avere gli strumenti per capire meglio anche le tendenze dell'economia italiana.Trasporti e logistica, in particolare, sono lo specchio della produzione nazionale e allo stesso tempo sono uno strumento a suo pieno servizio.



Loading...

L’importanza del settore dei trasporti merci in Italia è evidente se si considera la crescita dell'interscambio italiano a livello globale. Questo significa che dipendiamo in gran parte dal trasporto di merci per sostenere la nostra economia, ma anche la mobilità delle persone può dirci molto sullo stato di salute del nostro Paese e dei flussi turistici, un'altra parte significativa del Pil.



L'evento «Trasporti: nel cuore dell'economia» organizzato dal Sole 24 Ore parte proprio da questo per aprire una finestra su questo mondo, attraverso una serie di focus sulle varie modalità (ferro, gomma, aereo, mare) e le voci delle molteplici realtà che lo caratterizzano.

L’evento è in programma il 3 maggio all’Aeroporto di Fiumicino.