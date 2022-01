Trasporti e codice della strada

Ascolta la versione audio dell'articolo

Niente più ecotassa sulle auto

Non è più dovuta la cosiddetta ecotassa, tributo sull’immatricolazione delle autovetture le cui emissioni di C02 superano i 190 g/km. L’ecotassa era scattata il 1° marzo 2019 in via sperimentale fino alla fine del 2021

1° gennaio 2022

Legge 145/2018, articolo 1, commi 1042 e 1042-bis

151

Minibonus sulla tariffa delle revisioni

Via all’erogazione del «Buono veicoli sicuri». Il rimborso di 9,95 euro che per chi si prenota in tempo compensa il recente rincaro delle tariffe per la revisione dei veicoli a motore e rimorchi. Si può chiedere per le revisioni effettuate dal 1° novembre 2021 (giorno di entrata in vigore dell’aumento) e per i tre anni successivi. Il buono spetta per un solo veicolo e per una sola volta. Istanze da presentare con Spid, Cie o Cns sulla piattaforma digitale dedicata. Il rimborso arriverà direttamente sul conto corrente

3 gennaio 2022

Legge 178/2020, comma 705

152

Il calendario revisioni auto scadute nel 2021

Primo appuntamento dell’anno per chi ha un veicolo con revisione scaduta nel 2021 e ha fruito della proroga Covid: entro il 31 gennaio occorre sottoporre al controllo i mezzi che sarebbero stati da revisionare entro marzo 2021. Il secondo appuntamento è al 28 febbraio 2022 e riguarda i veicoli con revisione che – seguendo le tempistiche normali – è scaduta ad aprile 2021. Entro il 31 marzo 2022 tocca a chi aveva la scadenza a maggio 2021 ed entro il 30 aprile 2022 a chi la aveva a giugno 2021

31 gennaio 2022

Regolamento Ue 2021/267

153

Autotrasporto, stretta su società di comodo

Entra in vigore la parte del “pacchetto mobilità” della Ue per l’autotrasporto che riguarda l’accesso alla professione e il cabotaggio internazionale. Contro le società di comodo, esteso ai veicoli commerciali con massa tra 2,5 e 3,5 tonnellate l’obbligo dei requisiti di accesso alla professione e imposto ai mezzi utilizzati nei trasporti internazionali il rientro alla sede di attività almeno una volta ogni otto settimane. Possibile come prima effettuare fino a tre operazioni di cabotaggio in sette giorni, ma con obbligo di uscire per quattro giorni dal Paese in cui è stata effettuata un’operazione di cabotaggio

21 febbraio 2022

Regolamenti Ue 1054/2020 e 1055/2020, direttiva Ue 1057/2020

