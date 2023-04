Trasporti e servizi basati su qualità e innovazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Alban Kasali è un giovane imprenditore, titolare dell’impresa fondata nel 2001 come ditta individuale da suo padre Anthem, che gli ha passato le “redini” dell’attività, trasformatasi in Srl nel 2017. Alban è nato a Tirana in Albania nel 1985: «Sono arrivato in Italia nel ’95 e ho frequentato le scuole qua in Italia le serali al Malignani», racconta. Oggi guida una azienda in continua crescita, grazie alla volontà di investire nell’innovazione tecnologica e in mezzi e attrezzature all’avanguardia, puntando al miglioramento costante: «Ho svolto altri lavori, ma il settore traslochi mi ha sempre affascinato, la logistica la sfida nel posizionamento dei mezzi in qualsiasi modo per soddisfare il cliente: una vera e propria passione».

La Kasali Trasporti utilizza diverse autoscale: la prima, acquistata nel 2019, è la più alta in regione con i suoi 34 metri: «Sono stato il primo ad acquistarla nel settore traslochi - dice l’imprenditore - Con le nostre autoscale aiutiamo le imprese locali per il sollevamento del materiale fino al 10° piano in diversi settori, tra i quali serramentisti, edilizia e arredamento». Trasporti e servizi sono a disposizione per ogni tipologia di trasloco a livello nazionale e internazionale: appartamenti, uffici, negozi e aziende, ma anche per il trasferimento di oggetti preziosi e particolari come pianoforti e casseforti. «Devo moltissimo alla mia famiglia e tutto quello che sono riuscito a realizzare è anche grazie alla mia compagna», racconta l’imprenditore.

Oggi la ditta ha un parco veicolare composto da 9 unità e impiega 11 addetti. L'azienda è stata anche la prima a importare a Udine la filosofia dello “Storage”: «All’interno dei nostri magazzini abbiamo dei box dedicati, il cliente può scegliere a seconda delle esigenze come utilizzarlo, ad esempio per depositi a breve o lungo termine in attesa dell’acquisto di una nuova casa, per lavori all’estero o aspettando che i lavori nella casa nuova siano terminati. La novità sono box trasportabili che possono essere caricati o scaricati direttamente dal cliente finale, abbattendo costi e tempistiche, diminuendo i rischi per danni ai beni e soprattutto il lavoro fisico dei nostri addetti».