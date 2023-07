Trasporti: giovedì 13 sciopero Trenitalia e Italo, sabato 15 stop negli aeroporti

Ascolta la versione audio dell'articolo

La settimana prossima si annuncia difficile per i trasporti: sono in arrivo nuovi scioperi nel settore. Giovedì 13 luglio la protesta coinvolgerà il personale di Trenitalia e di Italo, mentre sabato 15 luglio sarà la volta del personale di terra degli aeroporti, servizi di handling e check-in che si fermerà per otto ore (dalle 10 alle 18), in quanto il contratto di questi ultimi è scaduto da sei anni. Nella stessa giornata di sabato incroceranno le braccia anche i piloti di Malta Air, che opera i voli di Ryanair , e i piloti e gli assistenti di volo di Vueling.

Trenitalia: stop di 24 ore dalle ore 3 di giovedì 13

La protesta di tutto il personale Trenitalia è stata proclamata unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal: «Confermato dalle 3 del 13 luglio alle 2 del 14 luglio lo sciopero nazionale di 24 ore. I snadcati denunciano che «dopo la prima azione di sciopero dello scorso 14 aprile permangono le criticità nella vertenza sindacale».

«Serve - spiegano le organizzazioni sindacali - un adeguato piano di assunzioni, una mitigazione dei carichi di lavoro nella programmazione dei turni degli equipaggi, favorendo la conciliazione dei tempi di lavoro con quelli della vita privata, il rilancio del settore manutenzione e ridare centralità alla rete vendita e assistenza ai passeggeri e investimenti tecnologici, crescita professionale e percorsi formativi per tutto il personale degli uffici”.

«Trenitalia - chiedono infine Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal - proceda in tempi rapidi alla risoluzione delle problematiche da noi segnalate che penalizzano tante lavoratrici e tanti lavoratori dell’azienda».

Rischi di scioperi a Eurocontrol

Lo sciopero italiano si inserisce in un contesto europeo altrettanto critico. Eurocontrol, la società con base a Bruxelles che coordina il traffico aereo europeo, ha annunciato che uno dei sindacati della compagna ha programmato delle giornate di protesta nelle prossime settimane.