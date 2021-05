Trasporti green in Europa, nelle tratte «brevi» il treno sostituirà l’aereo

3' di lettura

Niente voli sulle tratte che si possono fare in treno con un viaggio fino a due ore e mezzo. La proposta di legge è stata approvata in Francia in prima lettura e attende il voto definitivo del Senato. Fa seguito a quanto già deciso in Germania da Lufthansa e Deutsche Bahn, che collaborano per collegare con il treno anziché l’aereo le tratte più brevi e da luglio incrementeranno questi servizi. In Italia invece la svolta verde del treno al posto dell’aereo può attendere. Per ora è solo un progetto, una proposta rilanciata dal ministro Enrico Giovannini. L’attuazione dipenderà anche dalla sorte di Alitalia e dai tempi in cui nascerà la nuova compagnia Ita, ancora molto incerti.

La decisione di Parigi

A metà aprile l’Assemblea nazionale francese, equivalente alla Camera dei deputati, ha approvato un progetto di legge che è nel cuore degli ambientalisti. Ha deciso di proibire tutti i voli domestici per le tratte che si possono coprire in treno in meno di 2 ore e mezzo. Rimarranno attivi solo i collegamenti con partenza dall’aeroporto Parigi Charles de Gaulle, l’hub di Air France, per sfruttare le coincidenze con i voli internazionali e a lungo raggio.

In origine il divieto era per i voli sotto le quattro ore

La proposta fa parte di un pacchetto di leggi più ampio che mira a ridurre entro il 2030 le emissioni di anidride carbonica del 40% rispetto ai livelli del 1990. In origine il provvedimento vietava i voli per le tratte percorribili in treno in meno di 4 ore e i Verdi vorrebbero che si tornasse a questa proposta. Il divieto è stato attenuato dopo le proteste di alcune regioni come il Massiccio Centrale e di Air France.

Colpiti anche i voli low cost

La misura potrebbe influenzare il traffico tra Parigi e alcune città tra cui Nantes, Lione e Bordeaux. La nuova legge francese proibirebbe anche i voli interni delle compagnie low cost. Perché la norma diventi efficace serve l’approvazione del Senato.

L’accordo tra Lufthansa e Deutsche Bahn

In Germania non ci sono leggi per sostituire il treno all’aereo, ma lo scorso marzo è già stato raggiunto un accordo tra Lufthansa e la società delle ferrovie per eliminare i voli brevi. Sono previsti cinque nuovi collegamenti in treno con Francoforte.