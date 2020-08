Trasporti, accordo alla Conferenza unificata: capienza non oltre l’80% Mascherine obbligatorie, sanificazione degli ambienti e adeguato ricambio dell’aria di Nicoletta Cottone

Lo scuolabus di Arcene, in provincia di Bergamo (Fotogramma/Francesco Moro)

Mascherine obbligatorie, sanificazione degli ambienti e adeguato ricambio dell'aria

C’è l’accordo sul trasporto pubblico locale in Conferenza unificata: capienza massima dell’80 per cento, con una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti. E poi mascherine obbligatorie, sanificazione degli ambienti e adeguato ricambio dell’aria.

Maggiore riduzione dei posti in piedi

«A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale, dei mezzi del trasporto ferroviario regionale e degli scuolabus del trasporto scolastico dedicato è consentito, in considerazione delle evidenze scientifiche sull'assunto dei tempi di permanenza medi dei passeggeri indicati dai dati disponibili, un coefficiente di riempimento non superiore all'80%, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti», ha spiegato in una nota il Mit, sottolineando che sono state approvate dalla Conferenza unificata le “Linee guida” del trasporto pubblico del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con le misure organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 e le modalità di informazione agli utenti.

De Micheli: regole di sicurezza uguali per tutti

«Regole di sicurezza uguali per tutti sui mezzi del trasporto pubblico e fondi agli enti locali che avranno necessità di incrementare i servizi», ha scritto la ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli su Facebook. «Dopo un confronto serrato abbiamo raggiunto un accordo all'unanimità con le Regioni, Comuni e Province per far ripartire la mobilità delle persone», ha dichiarato la ministra.

Toma, mascherina obbligatoria e sanificazione

Positiva l’approvazione delle “Linee guida per il trasporto pubblico in sicurezza sanitaria” per il governatore del Molise Donato Toma, che ha rappresentato la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in sede di Conferenza unificata. «Diamo così maggiori certezze – ha sottolineato Toma - a operatori e utenti anche in vista della riapertura a settembre delle scuole». In tutti mezzi di trasporto locale, compresi quelli ferroviari, sono previste misure che consentono una capienza pari all'80%, privilegiando i posti a sedere e rispettando precise regole per ridurre al massimo i rischi di contagio. La mascherina sarà obbligatoria ed è inoltre prevista la sanificazione degli ambienti e un adeguato ricambio d’aria.

«Per raggiungere questi obiettivi di efficacia e sicurezza - ha sottolineato Toma - il Governo si è impegnato a fornire in tempi brevi tutte le risorse necessarie a garantire quel 20% di servizi mancanti e aggiuntivi.

Governo e Regioni sono consapevoli che la ripresa non potrà prescindere da una corretta funzionalità dei mezzi pubblici sia per il lavoro che per la scuola».

Le condizioni poste dai governatori

Sono state giornate consulse, dense di riunioni per trovare la quadra sui trasporti in vista della riapertura delle scuole. La Conferenza dei presidenti delle regioni ha approvato un documento sul trasporto, che condizione l’intesa a tre punti: riempimento all’80% per tutti i mezzi, 300 milioni in più per servizi aggiuntivi per coprire il 20% dei posti mancanti e regole per eventuali sub affidamenti di servizi aggiuntivi. Lo ha reso noto il governatore della Liguria Giovanni Toti su twitter. Un tema, quello del trasporto pubblico, che preoccupa in vista dell’avvio dell’anno scolastico.