Trasporti, investimenti e riforme devono camminare insieme

Al tema della mobilità sostenibile il Piano nazionale di ripresa e Resilienza (Pnrr) dedica spazio e risorse. L'obiettivo: cambiare finalmente il modo di muovere le persone e le merci, riducendo emissioni e congestionamento, impatto sanitario ed economico di un modello basato ancora prevalentemente sulla gomma.



Che l'Italia abbia un ritardo nella dotazione infrastrutturale è evidente a tutti. Al grande balzo in avanti derivato dalla diffusione dell'alta velocità ferroviaria nel centro nord, non ha corrisposto né uno sviluppo delle ferrovie regionali e locali, né delle metropolitane e tramvie, né uno spostamento del trasporto merci su treno, né la modernizzazione del trasporto pubblico locale (tpl) con un'età media dei bus dodici anni contro una media europea di sette.

In particolare il tpl (urbano ed extraurbano) è stato a lungo sottofinanziato, in una logica di servizio “povero” e non di una infrastruttura moderna e strategica per le città e le aree urbane. In fondo le policy nazionali hanno di fatto spinto l'auto, producendo un paese con uno dei tassi di motorizzazione più alti al mondo.

L'occasione delle risorse di Next Generation EU non va sprecata. Ma occorre usarle bene, con intelligenza, in un settore in cui sia la domanda che la tecnologia cambiano rapidamente, rischiando quindi di impostare una strategia di investimenti che rischia di essere obsoleta quando tra qualche anno darà i suoi frutti.

La crisi Covid-19, la paura del contagio e il diffondersi delle forme di studio e lavoro da remoto sono tutti fenomeni destinati a cambiare la domanda di mobilità. È probabile che l'idea di un servizio massivo capace di reggere le punte di traffico nei soliti orari tenda gradualmente a cambiare, a vantaggio di una domanda di servizio più flessibile, personalizzata, soprattutto più integrata con tutti i vari mezzi di trasporto.