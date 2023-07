Trasporti, domani sciopero degli aerei: Ita cancella 133 voli nazionali e internazionali. Oggi fermi Canadair

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo i forti disagi di giovedì 13 luglio per lo sciopero dei treni, si prepara quello del personale di terra degli aeroporti che sabato 15 luglio incrocerà le braccia per otto ore dalle 10 alle 18. Intanto oggi si fermano per 8 ore, dalle 12 alle 20, i piloti Canadair iscritti a Ugl Trasporto aereo e i rider, che hanno annunciato proteste in 10 città dopo lo stop di Uber Eats che ne ha mandati a casa circa 3mila senza ammortizzatori sociali, essendo impiegati come collaboratori autonomi occasionali e partite Iva.

Bocciato il ricorso Cgil su dimezzamento sciopero trasporti

Per quanto riguarda lo sciopero del personale di terra degli aeroporti bisognerà vedere come evolverà la situazione nelle prossime ore. Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini era intervenuto per dimezzare la durata dello sciopero del trasporto ferroviario di giovedì 12 luglio. Un’ordinanza contro la quale la Filt/Cgil ha presentato ricorso al Tar che, però, ha respinto la richiesta di sospensione cautelare urgente

«Si sta lavorando anche su questo» ha annunciato Salvini riferendosi allo sciopero del trasporto aereo di sabato 15 luglio. E ha annunciato «La settimana prossima è convocato un tavolo» tra azienda e lavoratori. «Conto sul buon senso anche su quello, per gli italiani per i tanti turisti perché questa sarà una stagione straordinaria e non può essere rovinata da scioperi su scioperi», ha sottolineato il vicepremier.

Cancellazioni

Ita Airways a causa dello sciopero di sabato 15 luglio «si è vista costretta a cancellare 133 tra voli nazionali e internazionali», ha informato la compagnia. Ma spiega di aver «attivato un piano straordinario» per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni e «il 40% riuscirà a volare nella stessa giornata».

Allo sciopero aeroportuale di sabato si aggiungeranno anche le agitazioni dei piloti di Malta Air, che opera i voli di Ryanair, dalle 12 alle 16 e dei piloti e assistenti di volo di Vueling dalle 10 alle 18.