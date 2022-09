Trasporti, oggi lo sciopero di 8 ore: previsti disagi per autobus e metro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Disagi in vista venerdì 16 per gli utenti dei mezzi pubblici nelle città: I sindacati dei trasporti hanno confermato lo sciopero del trasporto pubblico locale per otto ore rispondendo no alla richiesta arrivata dalla Commissione di Garanzia sui servizi pubblici di ridurre la protesta a quattro ore. Lo sciopero è stato proclamato unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro «in considerazione delle violente e reiterate aggressioni a conducenti, controllori, capi stazione, addetti a traghetti e vaporetti, registrate su tutto il territorio nazionale negli ultimi mesi».

Astensione dal lavoro differenziata sul territorio

Si svolgerà con modalità diverse nelle città con bus e metro che si fermeranno a Milano tra le 8.45 e le 15, e a Roma e Bologna tra le 8.30 e le 16.30. Nella Capitale, dalle 8.30 alle 16.30 i lavoratori di Atac, Roma servizi per la mobilità, Cotral, Roma Tpl e gran parte delle aziende in ambito regionale in Lazio incroceranno le braccia. A Napoli gli autoferrotranvieri incroceranno le braccia tra le 9.00 e le 17.00.

La richiesta della Commissione di Garanzia

La Commissione di Garanzia ha ritenuto che per lo sciopero ci fossero i presupposti previsti all’articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 (quelli sulla protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori che prevedono non sia necessario il preavviso, ndr) ma ha fatto un appello per la riduzione della protesta per minimizzare i disagi per i cittadini in un periodo di ripresa delle attività. «La Commissione - si legge nella lettera ai sindacati - ha deliberato di rivolgere un forte appello al senso di responsabilità dei soggetti proclamanti, affinché contengano la durata dell’astensione riducendola a quattro ore, al fine di evitare un pregiudizio ulteriore ai diritti costituzionali dei cittadini utenti nella delicata fase di ripresa delle attività scolastiche, lavorative e produttive che segue la pausa estiva».

Il no dei sindacati

Ma i sindacati dei trasporti hanno confermato lo sciopero del trasporto pubblico locale per otto ore rispondendo no alla richiesta arrivata dalla Commissione di Garanzia sui servizi pubblici di ridurre la protesta a quattro ore.