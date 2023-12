Trasporti, sciopero dalle 9 alle 13 per bus, treni e metro a rischio: cosa c’è da sapere

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo la quarta precettazione di fila effettuata da Matteo Salvini a partire da luglio cala il sipario sugli scioperi di 24 ore in Italia, almeno nel settore dei trasporti. Oggi metro, tram e bus del trasporto pubblico locale si fermeranno per quattro ore (e non per 24), ossia dalle ore 9 alle ore 13.

Il rischio di bus lumaca

A Milano sono a rischio le linee Atm, che potrebbero subire conseguenze nell’intera mattinata. Anche per il servizio della funicolare Como-Brunate. Nelle grandi città, oltre all’astensione, c’è però il rischio dei cosiddetti bus lumaca, ossia i mezzi in strada guidati a rilento per tutto il giorno. I sindacati di base Usb Lavoro Privato, Cobas e Cub Trasporti avevano proclamato un’agitazione di 24 ore nel trasporto pubblico locale, dopo che lo stesso sciopero era stato indetto per il 27 novembre scorso, ma in seguito alla precettazione di Salvini anche in quell’occasione, i sindacati lo avevano posticipato al 15 dicembre, solo per vederselo nuovamente sforbiciato dal vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture.

La disobbedienza dei sindacati di base

L’Usb ha comunque annunciato che disubbidirà, andando avanti con lo sciopero di 24 ore. «È un atto politico dell’organizzazione sindacale», ritenuto «necessario per tentare di fermare l’ormai evidente attacco al diritto di sciopero», afferma il sindacato, specificando, però, che la disobbedienza «non coinvolgerà i lavoratori» che rischierebbero sanzioni fino a mille euro. I sindacati di base, insieme a movimenti sociali e studenteschi, saranno anche in corteo a Roma il 15 a difesa del diritto di sciopero con una manifestazione che partirà alle 17 da Piazzale Aldo Moro per concludere sotto le finestre del ministero a Porta Pia.

La bocciatura del Tar

Il Presidente della terza sezione del Tar del Lazio ha respinto nella serata del 14 dicembre la domanda cautelare di alcune associazioni sindacali, che avevano chiesto la sospensione dell’ordinanza emanata dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la quale è stata disposta la riduzione a quattro ore della durata dello sciopero nazionale nel settore del trasporto pubblico. I decreti del Tar hanno tenuto conto dei disagi che sarebbero stati causati all’utenza da un’astensione di ventiquattro ore, nonché dei rischi per la pubblica incolumità, che si sarebbero potuti verificare in determinate zone del Paese, a causa delle prevedibili avverse condizioni atmosferiche.