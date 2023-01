La Francia si ferma contro la riforma delle pensioni. Tensione in corteo a Parigi, una ventina di fermi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Prima giornata di sciopero in Francia contro la riforma delle pensioni, una prova di forza per Emmanuel Macron, con l’allungamento da 62 a 64 anni dell’età pensionabile come principale provvedimento che suscita la protesta delle opposizioni e dei sindacati. In un corteo a Parigi prime tensioni fra i manifestanti e le forze dell’ordine: un gruppo di persone sono state isolate e indirizzate verso strade adiacenti al percorso principale, fra République e Bastille, poi a Nation. Una ventina di persone con il passamontagna sono state fermate dopo un fitto lancio di sassi contro gli agenti. La polizia della capitale francese ha utilizzato anche gas lacrimogeni ed è intervenuta per impedire che venisse danneggiato un edificio di una compagnia di assicurazioni. riporta l’emittente francese Bfmtv.



La polizia affronta i manifestanti in corteo a Parigi. (EPA/Yoan Valat)

I manifestanti in piazza

Sempre secondo quanto riporta Bfmtv, a Tolosa sono scese in strada almeno 50mila persone, a Marsiglia almeno 26mila (mentre sarebbero 140mila secondo i sindacati), a Montpellier almeno 15mila, a Tours 14mila, a Pau 13.600, a Perpignan e Orléans 12mila, mentre a Bordeaux i manifestanti sarebbero 16mila per la prefettura e 50mila secondo il sindacato Cgt. Ancora non sono disponibili dati sul corteo di Parigi, che dovrebbe essere il più grande.

I settori colpiti

I trasporti, le scuole, gli ospedali, oltre a raffinerie e stazioni di servizio, sono i settori più colpiti dall’agitazione.

La maggior parte dei treni ad alta velocità è stata cancellata e saranno in servizio ancora meno treni regionali. A Parigi, l’operatore del trasporto pubblico RATP ha avvertito che tre linee della metropolitana saranno fuori servizio e la maggior parte delle altre funzionerà a meno della metà dei livelli regolari. L’ente governativo responsabile dell’aviazione civile ha ordinato alle compagnie aeree di tagliare il 20% dei voli all’aeroporto di Orly.

Anche le forniture di carburante delle raffinerie francesi, comprese quelle di proprietà di TotalEnergies e Exxon Mobil Corp. saranno interessate dallo sciopero. Inoltre, secondo i sindacati del settore dell’istruzione, il 70% degli insegnanti delle scuole materne ed elementari resterà a casa.