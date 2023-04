Trasporto aereo, accordo europeo per tagliare le emissioni di Co2

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nuove regole per rendere il traffico aereo meno inquinante saranno introdotte gradualmente in Europa nei prossimi anni. L’atteso accordo a livello di Commissione e Parlamento europeo per la decarbonizzazione del settore aeronautico è stato approvato nella tarda serata di martedì e definisce l’utilizzo del carburante sostenibile a basse emissioni inquinanti a quote crescenti nel corso degli anni.

I target

La proposta fissa obiettivi vincolanti per garantire che al momento del rifornimento degli aerei, gli aeroporti...