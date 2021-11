Trasporto aereo, Lufthansa torna all’utile per la prima volta dopo il Covid

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

0

La principale compagnia aerea tedesca Lufthansa ha realizzato nel terzo trimestre il primo utile operativo da inizio pandemia e prevede di “dimezzare” la perdita annuale grazie alla netta ripresa del traffico aereo. Lufthansa ha raddoppiato il fatturato e raggiunto un ebit rettificato di 17 milioni, rispetto a una perdita di 1,3 miliardi nello stesso periodo 2020. «Siamo arrivati ​​a una tappa importante per uscire dalla crisi», ha detto il numero uno Carsten Spohr.

Le prenotazioni raggiungono l’80% del livello pre-crisi, dopo “un forte aumento” già in estate, secondo il gruppo, che ha già rimborsato gran parte degli aiuti pubblici ottenuti. Il numero di passeggeri nel terzo trimestre si è attestato al 46% dei livelli pre-crisi e dovrebbe aumentare al 60% nel quarto, per raggiungere il 40% nell’intero 2021 e il 70% nel 2022.

Loading...

Lufthansa ha tagliato 30mila posti di lavoro nel mondo, su un totale di 140mila previsti per risparmiare 3,5 miliardi: sono già stati raggiunti 2,5 miliardi e restano da tagliare 3mila posti di lavoro in Germania, precisa Lufthansa; la ristrutturazione è costata 520 milioni in nove mesi.