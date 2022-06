Trasporto aereo, manca il personale: anche in Gran Bretagna è caos nei voli

Ascolta la versione audio dell'articolo

È caos negli aeroporti inglesi alla vigilia del lungo ponte di quattro giorni istituito per celebrare i 70 anni di Regno della Regina Elisabetta. Per limitare i disagi, il ministro dei trasporti della Gran Bretagna, Grant Shapps ha intimato alle compagnie aeree di interrompere la vendita di biglietti aerei per i voli che non possono coprire: una situazione che sta causando cancellazioni e lunghe code negli aeroporti.

Richieste oltre le previsioni

In tutta Europa si sta manifestando una richiesta per i viaggi aerei superiore alle...