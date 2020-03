Trasporto aereo, ora Washington studia l’ingresso nel capitale delle big

Probabilmente, le formula esatta dello scambio aiuti-ingresso federale varierà da compagnia a compagnia e Mnuchin potrebbe avere discrezione nell'allocazione dei soldi e nella scelta. Nella grande recessione i bailout delle case auto e delle banche hanno più che ripagato il governo, con il fondo Tarp che chiuse i battenti con profitti per oltre 15 miliardi oltre a consentire risanamenti e rilanci.

Le compagnie aeree sono un comparto con diverse caratteristiche, particolarmente soggetto a brusche crisi anche in condizioni normali, e negli Usa sono ricorse spesso a azioni straordinarie quali all'amministrazione controllata per superarle. Ma sono potenzialmente anche protagonisti di rapidi rilanci di attivià e servizi una volta superata la debacle.

Per ricevere le sovvenzioni dirette del Tesoro, oltre ad accettare quote nel capitale dovranno assoggettarsi ad altre restrizioni, che i critici temono non siano sufficienti. Ci saranno limiti a riduzioni del personale e tetti alla paga dei dirigenti. In particolare non potranno tagliare addetti o stipendi fino al 30 settembre del 2020, perchè saranno legati a doppio filo a preservare l'impiego. Non potranno, come pure altre imprese che ricevano prestiti federali o garanzie su prestiti, effettuare buyback azionari o staccare dividendi. Il Dipartimento dei Trasporti potrà inoltre richiedere ai carrier di servire determinate rotte anche poco redditizie a favore di comunità rurali.

Il pacchetto per le compagnie aeree non era scontato. Se Mnuchin aveva in passato ipotizzato simili mosse, la maggioranza repubblicana le aveva inizialmente respinte, preferendo concentrarsi su prestiti e garanzie su prestiti senza invece immaginare un ruolo diretto nella proprietà da parte del governo. Ma le compagnie stesse hanno premuto per ottenere gli aiuti diretti, considerati essenziali in particolare per preservare il business per quanto paralizzato e i livelli di forza lavoro e stipendi nel settore.

Il calcolo complessivo dei soccorsi al settore aereo – i quasi 90miliardi - e' cortesia degli analisti della Vertical Partners. In esso entra anche una separata voce da 17 miliardi destinata in particolare alle aziende legate alla sicurezza nazionale - in realtà una sola anche se non menzionata per nome: la Boeing. L'azienda ha recuperato terreno in Borsa dopo drammatiche cadute sull'onda dell'arrivo di finanziamenti, visto che gli ordini sono svaniti (le flotte delle compagnie aeree hanno al mondo seimila velivoli inutilizzati) e i suoi problemi per i passati disastri del suo nuovo 737 Max.