Trasporto su gomma motore dell’intermobilità, con l’aiuto della tecnologia

La sostenibilità

L’ecologia non è più (solo) un “must” di facciata, ma risulta un “plus “imprescindibile per un bacino crescente di popolazione: gran parte degli utenti regolari di trasporto pubblico auspica un trasporto all’insegna dell’ecologia e del rispetto per l’ambiente; complessivamente l’89,5% del campione dichiara che la scelta del mezzo con cui spostarsi è influenzata da considerazioni ambientali.

Anche l’elemento economico ha la sua incidenza: quasi un terzo degli utenti si dice molto influenzato da questo fattore; complessivamente oltre 9 utenti su 10 si dice (quantomeno in una certa misura) influenzato da questa variabile.

La tecnologia fattore chiave per la sicurezza

Secondo la ricerca GPF-IBE lato utenza, ulteriore valore aggiunto della tecnologia è percepito in particolare in termini di sicurezza: basti pensare ai servizi avanzati di frenata, guida assistita e tenuta di strada automatizzata, in grado di dare al conducente dettagli in tempo reale sulla strada (per esempio sensori che segnalino ostacoli o pedoni, sviluppati attorno a infrastrutture IOT).

A questi aspetti (ascrivibili ai bisogni “primari” di “security”) si affiancano elementi tesi a garantire maggiore efficacia e fluidità al servizio, quali l’interconnessione con i semafori (per trovare sempre verde al passaggio del mezzo, la c.d. “onda verde”) o con altri mezzi, nonché la strumentazione in grado di informare il “driver” sulle condizioni del percorso e sullo “stato della domanda” cioè i passeggeri in attesa alle fermate.

I relatori presenti al webinar

Tante le testimonianze di esponenti di rilievo dell'industria, della finanza, delle associazioni e delle istituzioni partecipanti al webinar. Tra gli altri: Alessandro Smania, Marketing & Communication Director, MAN Truck & Bus Italia; Fabrizia Vigo, Responsabile Relazioni Istituzionali Anfia; Riccardo Verona, Presidente AN.BTI; Emanuele Proia, Direttore Asstra; Sergio Veroli, Presidente Consumers' Forum; Alberto Carriero, Responsabile Settori e Analisi Strategica, Cassa Depositi e Prestiti; Federico Caleno, Head of Country Italy, Enel X Way; Michela Capoccia, Responsabile Regulatory & Innovazione Transizione Energetica del Gruppo Sapio; Stefania Di Serio, Director of Strategy and Innovation Seamless Mobility, Almaviva; Silvia Bellucci, Customer Engineer Public Sector EMEA, Google; Giovanni Dimopoli, Responsabile Strategie e Sviluppo Business, My Cicero; Andrea Vecci, Impact Sustainability & Communication, Redo SGR.