Trasporto merci, l’intermodalità arma vincente contro il Covid-19 di Marco Morino

(Adobe Stock)

2' di lettura

Movimenta grandi quantità di merce su lunghe distanze con un utilizzo del personale limitato e facilmente controllabile dal punto di vista sanitario: è il trasporto intermodale ferroviario. Forse mai come in questi momenti difficili si possono apprezzare le qualità del trasporto intermodale, soprattutto sulle tratte internazionali.

Certo non ha la flessibilità del tutto-strada, ma ha lo straordinario vantaggio di poter trasportare ingenti quantitativi di merce con poche persone e di incidere in misura minore sull'ambiente.

«Se l’autista di un bilico “tira” al massimo 28 tonnellate di carico, un treno merci manovrato da una coppia di macchinisti può arrivare in Europa, su alcune tratte, fino a 2.000 tonnellate di peso trainato, equivalenti al carico di 40 semirimorchi», ricorda Fabrizio Dallari, Direttore del Centro sulla Logistica e il Supply Chain Management della Liuc Business School.

«Possono, inoltre, essere ridotti gli attriti ai confini di Stato dovuti al sovraccarico dei controlli sanitari; ai confini si cambiano i macchinisti, pertanto è facile organizzarsi per evitare qualsiasi contatto fisico».

Il trasporto intermodale utilizza la modalità ferroviaria per le lunghe distanze e quella stradale per la distribuzione finale. «Si tratta di un sistema chiuso, facilmente controllabile, tracciabile e regolabile. Sin dall’inizio dell’emergenza coronavirus, i vari attori della catena logistica hanno adottato una serie di misure per tutelare la salute e la sicurezza delle persone coinvolte nei processi produttivi, recependo e spesso anticipando le indicazioni delle autorità», annota Dallari.