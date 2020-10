Trasporto merci, passa dallo scalo il 13% del flusso nazionale La maggior parte del traffico è in entrata verso l'Italia con una crescita dell'8,7% di Chiara Bussi

La realtà, si dice, sta nei numeri. Per comprendere l’importanza strategica del porto di Trieste per gli scambi commerciali del Made in Italy (e non solo) basta guardare alle tonnellate movimentate nel 2019: circa 62 milioni (61,99 per l’esattezza), pari al 13% del flusso nazionale, che confermano lo scalo friulano al primo posto nel nostro Paese per il trasporto merci. Trieste è anche l’unica italiana (al nono posto) nella top 10 di Eurostat sui dati del 2018, che vede sul podio Rotterdam, Anversa e Amburgo.

Per la sua collocazione all’estremo nord del bacino Adriatico, lungo la direttrice del Corridoio V delle reti transeuropee, lo scalo è la via di accesso naturale privilegiata al mare di vaste aree dell’Europa centrale ed orientale. Crocevia per il Vecchio Continente, ma anche snodo per il Far East: tutte caratteristiche che non sono certo sfuggite alla tedesca Hhla, oggi primo azionista.

Una realtà in crescita sulla spinta dell’internazionalizzazione delle imprese e del commercio mondiale sempre più interconnessi. La maggior parte del traffico (53,7 milioni) è in entrata verso il nostro Paese e ha registrato una crescita dell’8,7% dal 2015 al 2019. Secondo la fotografia scattata dall’Autorità portuale del Mare adriatico orientale, lo scorso anno sono approdati soprattutto petrolio, minerali, componenti per l’automotive, alluminio, ferro e acciaio. La provenienza? Ai primi cinque posti ci sono i porti di Russia, Turchia, Libia, Usa ed Egitto. E proprio da Alessandria d’Egitto, grazie al cosiddetto “Corridoio verde” sbarcano a Trieste patate, cipolle melograni e peperoni che poi vengono distribuiti in Italia e nel resto d’Europa.

Accelerano anche i flussi in uscita che dal 2015 al 2019 hanno messo a segno un aumento del 9%. Nel 2019 sono partite da questo scalo 8,3 milioni di tonnellate di merci. A trainare sono stati soprattutto prodotti del legno-arredo, materie plastiche, macchinari, carta e cartone, ferro e acciaio. La prima destinazione è la Turchia, seguita dalla Cina, da altri scali italiani, Egitto e Singapore, pronti ad accogliere nei loro scali prodotti e componenti del Made in Italy, ma non solo. Attraverso il porto di Trieste, infatti, passa circa un terzo dell’interscambio commerciale complessivo tra Europa e Turchia, inclusi i flussi di trasporto dei componenti dell’industria automobilistica che da Germania, Francia e Gran Bretagna vengono spediti verso gli stabilimenti di assemblaggio turchi.

La posizione geografica, del resto, offre alcuni vantaggi competitivi. Partire da Trieste significa percorrere 4-5 giorni di navigazione in meno sulle rotte tra Europa e Asia Orientale rispetto agli scali del Nord, con un notevole risparmio sui costi di nolo e carburante.