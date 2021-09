Trasporto: 5.771 mezzi aggiuntivi, percorreranno 43 milioni di km in più

3' di lettura

Regioni e province autonome hanno programmato 5.771 i mezzi aggiuntivi per il servizio di trasporto pubblico locale nel periodo settembre-dicembre 2021, per affrontare la riapertura delle scuole in presenza al 100%, la ripresa delle attività lavorative e il coefficiente di riempimento dei mezzi pari all'80% dei posti omologati. Lo attesta il rapporto di monitoraggio pubblicato dal ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, illustrato dal ministro Enrico Giovannini durante la riunione di aggiornamento con i prefetti delle città metropolitane. Un incontro che si è svolto a un mese dalla ripresa dopo la pausa estiva.

Percorreranno quasi 43 milioni di km in più

Sulle strade gli autobus, i treni, le metropolitane e i filobus aggiuntivi, si legge nel report, produrranno quasi 43 milioni di chilometri in più di servizi, con un incremento di circa il 323% rispetto a quelli dello stesso periodo del 2020. In molti casi l’incremento è accompagnato da un aumento del numero dei controllori. Attuando le linee guida pubblicate ad agosto, regioni, province autonome, comuni e aziende dei trasporti «hanno non solo potenziato i servizi aggiuntivi per evitare gli assembramenti, ma hanno adottato anche operazioni di sanificazione e igienizzazione, un uso più marcato della digitalizzazione e delle tecnologie, campagne di informazione all'utenza».

I SERVIZI AGGIUNTIVI PREVISTI NEL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021

In Campania il maggior numero di mezzi aggiuntivi

La Campania è la regione che ha programmato di mettere a disposizione dei cittadini il maggior numero di mezzi in più: ben 950. Segue la Lombardia con 644 mezzi aggiuntivi, la Puglia con 506, il Lazio con 502. Sei regioni e province autonome hanno comunicato di voler utilizzare i fondi messi a disposizione dal ministero per aumentare i controllori, per un totale stimato di 746 controllori. Gli oneri più elevati in Lombardia con più di 26,6 milioni e nel Lazio con oltre 26,1 milioni.

Studi e sperimentazioni sulle sanificazioni dei mezzi

Il report segnala che per le attività di sanificazione e di igienizzazione alcune aziende hanno avviato studi e sperimentazioni di nuovi dispositivi tecnologici per verificarne benefici e criticità. Ci sono dispositivi automatici di sanificazione dell'aria e di ambienti e superfici interne, disinfezioni dei veicoli con apparecchi generatori di ozono o macchine aerosoliatrici.

Biglietti e abbonamenti sempre più online

Il report segnala che la quasi totalità delle aziende ha implementato la digitalizzazione di alcune attività in chiave anti-Covid: dalla vendita di biglietti e abbonamenti online, all’introduzione di abbonamenti settimanali treno-bus, all’emissione e al rinnovo online di permessi Ztl e Zrs, fino all’acquisto dei biglietti attraverso apposite app e validazione a bordo con Qr Code. Poi strumenti conta-passeggeri, sistemi di Alert bus per riportare in tempo reale sui display dei mezzi o sulle paline intelligenti alle fermate lo stato di capienza di ciascun autobus che arriva alla fermata. Fra le novità sono previste anche iniziative per informare gli utenti sulle regole anti-Covid e sulle norme di comportamentoi da osservare.