Trasporto pubblico locale, Giovannini: «La riforma è ormai ineludibile». Senza green pass su bus, tram e metro

La mobilità dolce non decolla

Il Covid, ha detto il ministro, sta incrementando l’uso del mezzo privato, ma «la mobilità dolce non decolla». Per gli spostamenti scuola lavoro - ha detto il ministro citando un’indagine Istat-Mims - «aumenta il ricorso al mezzo privato ma solo quello a motore. La mobilità dolce non decolla e si riduce in modo significativo l’uso del trasporto pubblico». Anche fra coloro che non si muovono per lavoro o scuola diminuirà l’uso del mezzo pubblico.

Nel secondo semestre il 9,3% di servizi in più

«I servizi aggiuntivi previsti per l’autunno 2021 sono pari a 3,4 volte quelli messi in campo a settembre 2020. Mentre i servizi aggiuntivi previsti per la seconda parte dell’anno in corso sono superiori del 9,3% a quelli rendicontati nel primo semestre. Il numero di mezzi dedicati ai servizi aggiuntivi per il secondo semestre 2021 è pari a 5.703», ha ricordato Giovannini a proposito del piano di trasporto locale in vista della ripresa scolastica

Le quattro direttrici dell’intervento

Potenziamento dell'offerta, specialmente nelle ore di punta, con fondi per la compensazione dei mancati ricavi delle aziende e denaro per la fornitura di servizi aggiuntivi. Una migliore distribuzione della domanda per ridurre i picchi nelle ore di punta grazie allo sfasamento degli orari scolastici e commerciali e all’allargamento dell'obbligo di nomina dei mobility manager in aziende e pubbliche amministrazioni nei grandi comuni. Poi obiettivo puntato sulle regole di funzionamento, con Linee guida per il funzionamento dei trasporti e per la sicurezza dei lavoratori. E riforma del Trasporto pubblico locale. Sono queste le quattro direttrici dell’intervento sul Trasporto pubblico locale illustrate da Enrico Giovannini, ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nel corso di un’audizione alla commissione Trasporti della Camera.

Monitoraggio settimanale con prefetti

«Siamo in contatto con i prefetti delle Città metropolitane non solo per monitorare ciò che succede, ma anche per capire se alcune delle criticità che ci stanno segnalando saranno superate. Per questo avremo un monitoraggio settimanale», ha detto il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili nel corso dell’audizione.

I finanziamenti

Nel biennio 2020-2021 sono stati stanziati 2,7 miliardi di euro per la copertura dei mancati ricavi dovuti all'emergenza sanitaria e all’ erogazione di servizi aggiuntivi da parte degli enti territoriali, responsabili del Tpl. Nella seconda parte del 2021 saranno ripartiti fra regioni e province autonome: 618 milioni di euro per finanziare servizi aggiuntivi (a fronte dei 222 rendicontati nel primo semestre); -800 milioni per compensare minori ricavi. Si tratta di stanziamenti a sostegno di un aumento consistente dell'offerta di Tpl per l'autunno 2021.