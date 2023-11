Sciopero trasporti, verso un nuovo lunedì nero. Salvini: «Buon senso o precetto»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ennesimo round nello scontro tra Matteo Salvini e i sindacati sugli scioperi nei trasporti. Questa volta a sfidare il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, dopo Cigil e Uil la settimana scorsa, sono di nuovo i sindacati di base, che hanno proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto pubblico locale per lunedì 27 novembre.

Le ragioni dello stop

«Scioperiamo per aumenti salariali dignitosi, migliori condizioni di lavoro, la tutela di salute e sicurezza» ma anche «contro le privatizzazioni» e «contro il violento attacco al diritto di sciopero da parte del governo di destra», affermano le sigle sindacali Cobas, Usb, Cub Trasporti, Sgb e Orsa. Immediata la replica di Salvini. «Siccome io ritengo che il diritto allo sciopero sia sacrosanto ma anche il diritto al lavoro degli italiani, cercheremo di limitare al massimo i disagi per i cittadini», ha detto il ministro, col suo ministero già al lavoro sulla questione e quindi pronto a intervenire con una eventuale precettazione. «Gli scioperi cadono quasi sempre il venerdì o il lunedì, difficilmente vedo uno sciopero di mercoledì», ha rimarcato Salvini.

Il Mit scrive ai sindacati: desistere sullo sciopero di lunedì

Ed è partita la lettera del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con l’invito a desistere per le organizzazioni sindacali che hanno proclamato uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico per lunedì prossimo, 27 novembre. Il dicastero guidato da Matteo Salvini, viene spiegato, «auspica una risposta positiva nelle prossime ore. Diversamente, come da procedura, scatterà la convocazione al ministero per un tavolo di confronto». Così una nota del Mit

Sal: sullo sciopero dei mezzi buonsenso o precetto

A seguire un nuovo intervento di Salvini: «Non accetto 24 ore di blocco del trasporto pubblico perché sarebbe il caos. Se applicano il buon senso non intervengo, ma se pensano di fermare tutta l’Italia per 24 ore non lo permetterò e farò tutto quello che la legge mi permette di fare».



Infrastrutture stradali, le «due Italie»

E proprio in tema di trasporti si è aperto oggi l’ottavo Forum internazionale di Conftrasporto-Confcommercio per fare il punto sul settore. Nel corso dei lavori è stato illustrato uno studio Svimez secondo cui le infrastrutture stradali disegnano «due Italie»: carenti al Sud, congestionate al Nord e con un «grande ritardo» per quanto riguarda la rete ferroviaria. Nel Meridione, ad esempio, ci sono solo 181 km di rete ferroviaria ad Alta velocità (12,3% del totale) esclusivamente in Campania. Un «gap enorme» per elettrificazione della rete: 58,2% al Sud, 80% al Centro-Nord, bassa quota del doppio binario (31,7% contro il 53,4% al Centro-Nord). Inoltre la dotazione di infrastrutture stradali del Sud è «molto inferiore» per estensione della rete autostradale (1,87 km per 100 km2 contro 3,29 al Nord e 2,23 al Centro). «È urgente investire in infrastrutture per colmare il gap Nord-Sud», ha detto il presidente di Conftrasporto, Pasquale Russo, denunciando quanto «sia stato sbagliato, nelle scelte compiute in passato, non aver finanziato le infrastrutture fisiche stradali» e quanto sia «controproducente» aver lasciato autostrade e aeroporti fuori dal Pnrr.