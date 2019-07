Trasporto pubblico, da oggi biglietto a 2 euro a Milano

1' di lettura

«Cari concittadini, mi rivolgo a tutti voi in occasione dell'introduzione del nuovo Sistema Tariffario Integrato dei mezzi pubblici». Sceglie di scrive una lettera aperta il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in occasione della partenza della nuova organizzazione del trasporto pubblico del capoluogo lombardo, che vede tra le maggiori e più discusse novità l’aumento del

biglietto ordinario da 1,5 a 2 euro.

«Mezzi pubblici il più possibile efficienti e puntuali sono la condizione per avere una Milano capace di crescere, di rispettare i suoi impegni, di assicurare un ambiente più pulito a noi e ai nostri figli. Però, per fare questo è necessario che il sistema dei trasporti non sia costruito a compartimenti stagni ma rappresenti un'opportunità per tutto il territorio

metropolitano e oltre. Ed è proprio in questa prospettiva che va letto il nuovo sistema».

«Per la prima volta con lo stesso biglietto potranno muoversi 4,2 milioni di abitanti di Milano e di altri 212 comuni lombardi», sottolinea il sindaco, dato che tutte le tratte avranno la stessa tariffa e mentre ci saranno agevolazioni per gli under 30 anni, gli over 65 anni e le famiglie. Tutti i bambini e i ragazzi sotto i 14 anni avranno uno speciale abbonamento che consentirà di viaggiare sempre gratis su tutti i mezzi pubblici. Inoltre sarà introdotta la possibilità, per chi ha acquistato un biglietto, di timbrare più volte anche in metropolitana, entro i 90 minuti consentiti dalla corsa.