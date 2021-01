Giochi invernali 2026: Milano e Trento vogliono un «ovale» per il pattinaggio

Il nodo dei costi

Finora si era parlato di una Olimpiade a costo zero per il settore pubblico. In realtà non sarà così. Prima di tutto perché la pandemia potrebbe mettere in discussione alcuni obiettivi legati a sponsorizzazioni e biglietti, e poi perché alcune strutture saranno già da subito a carico degli enti locali o regionali. Oltre all’impianto per il pattinaggio di velocità, c’è anche la pista da bob a Cortina, che potrebbe aver bisogno di 70 milioni per la ristrutturazione, a carico della Regione Veneto.

Ricapitoliamo le cifre. Nel dossier di candidatura veniva indicato un investimento complessivo di 1,340 miliardi. La cifra è già salita nel frattempo a circa 1,5 miliardi, per una rivalutazione dei costi, di cui 50 milioni destinati alla comunicazione e alla promozione.

Il Cio investe 500 milioni; 550 milioni arriveranno, secondo le aspettative attuali, dagli sponsor; 200 milioni dalla vendita dei biglietti (cifra già ridimensionata di 50 milioni dopo la pandemia); 50 milioni arriveranno dal merchandising; 200 milioni dagli eventi collaterali. Ovviamente, in base al dossier, gli enti locali e regionali garantiscono in caso di buchi al bilancio (uno dei motivi per cui la proposta Milano-Cortina è stata favorita rispetto a quella di Stoccolma).

Un eventuale “ovale” milanese rientrerebbe in questa cifra, 1,5 miliardi, gestiti dalla Fondazione che si occupa dell’evento sportivo. Ma il progetto è ancora da chiarire. Da sottolineare che l’ultima Legge finanziaria ha stanziato 146 milioni per i Giochi invernali di Milano-Cortina, non ancora assegnati. Dovrebbero essere utilizzati per le opere infrastrutturali aggiuntive, di cui si occupa un’agenzia ad hoc. Ma anche questo è un aspetto da definire: potrebbero alla fine essere dirottati per le opere sportive.