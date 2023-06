Trattative tra colossi dell’IA ed editori internazionali per il pagamento delle news

Ascolta la versione audio dell'articolo

Editori e aziende tech stanno iniziando a confrontarsi su quello che probabilmente è il tema più delicato riguardo l’impatto dell’intelligenza artificiale sull’industria dell’informazione: la tutela del copyright e la valorizzazione economica dei contenuti.

I chatbot ormai popolari come ChatGpt, sviluppato da Open AI e integrato nella ricerca Bing di Microsoft, oppure Bard di Google, per fornire le loro risposte “imparano” da set di dati che arrivano da una miriade di fonti, tra cui i giornali online. Lo stesso vale per i generatori di immagini, come Midjourney o i software di Adobe.

Con una differenza importante rispetto alla ricerca tradizionale di Google: i chatbot non generano traffico verso le fonti di informazione. Spesso non indicano nemmeno la fonte.

L’impatto di questa tecnologia può dunque essere dirompente. Anche perché la stessa ricerca di Google negli anni ha integrato sempre più risposte complete tra i risultati - come nel box “Le persone hanno chiesto anche” e altre anteprime - rendendo meno necessario il click alla fonte. Per non parlare dei social, che stanno evolvendo verso un modello che genera sempre meno traffico verso gli articoli.

L’incontro editori-aziende IA

Il Financial Times racconta che a maggio, a una conferenza dell’Inma, Robert Thomson, amministratore delegato di News Corp, ha affermato che «la proprietà intellettuale collettiva dei media è minacciata e per questo dovremmo chiedere a gran voce un risarcimento», aggiungendo che l’intelligenza artificiale è stata «progettata in modo che il lettore non visiti mai un sito web giornalistico, minando così fatalmente il giornalismo».