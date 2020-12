Il trattato Ue-Cina riprende quota, i 27 favorevoli all’appoggio politico

Pechino ha rimesso mano a ulteriori tagli degli investimenti tagliando la lista degli investimenti off limits per gli stranieri. Un ulteriore incentivo ai negoziatori europei per chiudere entro il 31 dicembre.

La posizione della Camera europea

Già la scorsa settimana sembrava che un accordo fosse vicino grazie alla spinta della Germania, che ha la presidenza europea fino alla fine dell'anno ed è il più grande esportatore europeo in Cina. “Le imprese europee in Cina sperano in un accordo di investimento Ue-Cina entro la fine dell'anno – ha detto, ha detto Joerg Wuttke, presidente della Camera di commercio europea in Cina. - I prossimi giorni saranno interessanti. La mia sensazione è che ci sia una seria spinta per superare il traguardo. Non è un accordo perfetto, tutt'altro, ma è un grande passo avanti”.

L'accordo dovrebbe spianare la strada alle imprese europee per investire in servizi finanziari, telecomunicazioni, veicoli elettrici e altri settori che vengono gradualmente aperti agli investimenti stranieri in Cina.“Non c’è niente nell'accordo che andrebbe a svantaggio degli Stati Uniti”, ha concluso Wuttke.

Le eccezioni americane

Ma il BIT ha dovuto affrontare l’opposizione di alcuni membri del Parlamento europeo e della futura amministrazione statunitense del presidente eletto Joe Biden, secondo cui l’accordo non risolve le preoccupazioni sull’uso del lavoro forzato da parte dei produttori cinesi, specialmente nella Regione dello Xinjiang.

Il ministro del Commercio francese Franck Riester aveva detto che Pechino deve affrontare la questione del lavoro forzato che è una condizione per la firma da parte di Parigi.