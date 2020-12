Trattato UE- Cina, negoziato alle battute finali

La Cina è ora il principale partner commerciale della Ue, ha sostituito gli Stati Uniti grazie a un aumento delle importazioni (+ 4,5%, in ottobre) mentre le esportazioni verso la Cina sono rimaste invariate. Il commercio con gli Usa sempre in ottobre secondo Eurostat è diminuito in modo significativo, sia per le importazioni (-11,4%) sia per le esportazioni (-10%) . L'Organizzazione mondiale del commercio ha evidenziato in ottobre che la Cina, da sola, era responsabile del 44% delle esportazioni di dispositivi di protezione individuale durante i primi sei mesi del 2020, in piena pandemìa.

In totale, il deficit della bilancia commerciale della Ue con la Cina era pari a 135,9 miliardi di euro nei primi nove mesi del 2020, contro i 123,9 miliardi dello stesso periodo del 2019.

Gli sforzi di Pechino

La Cina ha cercato di “aggiornare” l'ambiente imprenditoriale introducendo una legislazione che protegge la proprietà intellettuale e al tempo stesso promuove un'economia di mercato basata sul Rule of Law.

Nel 2020 è salita di 15 posizioni al 31 ° posto nella classifica della Banca mondiale dei Paesi con i quali è più facile fare business.