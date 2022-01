Trattori ad alta tecnologia, vendite in crescita del 36%

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’agricoltura ha accettato la sfida del rinnovamento tecnologico. Una trasformazione dettata dalla transizione ecologica ma anche dell’adeguamento produttivo in vista della crescita della popolazione mondiale. È quanto bisogna concludere nel registrare il vero e proprio boom di investimenti in macchine agricole che si è verificato in Italia nel 2021. Le immatricolazioni di trattori (la tipologia di macchine di gran lunga più vendute) hanno raggiunto quota 24.400 unità con una crescita rispetto al 2020 di oltre il 36%. A queste vanno aggiunte le quasi 400 mietritrebbie immatricolate. Una cifra importante considerato che si tratta di macchine che hanno un costo compreso tra i 300 e i 400mila euro. «Numeri – hanno commentato a Federunacoma, la federazione delle industrie costruttrici di macchine agricole – che non si vedevano da molto tempo. Almeno dagli anni ’90».

Un settore che sulla scorta di queste performance prevede di chiudere l’anno con un fatturato di circa 14 miliardi di euro (+21% rispetto al 2020), 9 dei quali (il 65%) legati all’export. I dati sulle vendite di macchine agricole made in Italy rientrano inoltre in un trend globale. Questi investimenti nel 2021 sono aumentati infatti del 12% negli Usa, del 25% in India, del 7% in Germania, del 20% in Gran Bretagna, del 13% in Spagna, del 49% in Turchia, del 24% in Russia e del 35% in Giappone.

«Dopo il rallentamento del 2020 condizionato dalla pandemia ci aspettavamo un rimbalzo – spiega il presidente di Federunacoma, Alessandro Malavolti – ma qui siamo molto oltre. Siamo di fronte a una forte ripresa degli investimenti in agricoltura sempre più considerata alle diverse latitudini, un comparto chiave in futuro. Un’onda lunga, inoltre, che non si sta per esaurire. I costruttori sono pieni di ordini anche per il 2022».

In questo quadro almeno in Italia un ruolo di primo piano lo hanno avuto gli incentivi e in particolare quelli di Agricoltura 4.0 che stanno incoraggiando l’acquisto di macchine di potenza medio alta ma ad alto contenuto di tecnologia e sempre più interconnesse. Centrali però restano gli incentivi, sia quelli ancorati all’innovazione tecnologica che quelli legati ai Piani di sviluppo rurale gestiti dalle regioni o ancora alla vecchia legge Sabatini. «Misure – aggiunge Malavolti – alle quali vanno aggiunti i fondi stanziati dal Pnrr. Un budget che però condividiamo con molti altri comparti come, ad esempio, il rinnovamento dei frantoi oleari e che non possono in alcun modo sostituire le precedenti linee di investimento. Il punto è che la produzione agricola è un settore dalla bassa marginalità e quindi difficilmente gli agricoltori hanno le risorse necessarie per affrontare questi investimenti. Resta fondamentale il sostegno pubblico, e questo non solo in Italia. Gli Usa e le altre economie avanzate sostengono le proprie agricolture in misura anche maggiore dell’Europa».

Le macchine agricole, in particolare nelle nuove sfide green, si candidano a rafforzare ancora di più il proprio ruolo di leva di competitività per le imprese. «Noi spesso siamo associati al settore automotive per le emissioni – continua il presidente di Federunacoma – anche se in realtà in agricoltura l’effetto inquinante non è dato dai trattori ma è legato agli allevamenti (e in Italia meno che in altre parti del mondo) e alle lavorazioni del terreno. In agricoltura pesa l’utilizzo di inquinanti quali fertilizzanti, mezzi agrotecnici e pesticidi. Con le tecnologie di agricoltura 4.0 riusciamo a ridurre queste sostanze con un utilizzo efficiente che rende l’agricoltura più green. Con le nuove macchine, ad esempio, i liquami zootecnici non vengono più sparsi sui campi ma interrati, diventando così da sostanza inquinante a fattore nutritivo. Senza dimenticare l’utilizzo delle macchine nella manutenzione forestale che consente di utilizzare i residui legnosi o le biomasse legnose per produrre bioenergia e ridurre in maniera sensibile il rischio incendi».