«Trattori Maschio Gaspardo, ricavi record e sbarco in Uk»

«Questo primo semestre sta registrando ottime performance, superiori a quelle dello stesso periodo del 2022» spiega De Puppi «e tuttavia non ci sentiamo di fare previsioni in merito al secondo semestre. Alcuni mercati sembrano tirare molto bene, altri danno segni di nervosismo, e le tensioni geopolitiche del periodo non contribuiscono a dissipare le incertezze con cui ci troviamo a fare i conti».

Come tutte le imprese che guardano al proprio futuro fvorti di una programmazione pluriennale, anche Maschio Gaspardo ha un piano di crescita organica e per linee esterne ben delineato.

«Stiamo guardando ad alcune aziende per sviluppare partnership o procedere ad eventuali acquisizioni sia nel Nord America che in Brasile e in Europa» aggiunge il presidente di Maschio Gaspardo Mirco Maschio. «Il nostro obiettivo è quello di consolidare la nostra offerta di prodotto coprendo tutta la gamma delle esigenze dei nostri clienti ma anche di rafforzare la nostra presenza su mercati che riteniamo strategici».

Nel frattempo l’azienda valuta un ulteriore crescita anche per linee interne a partire da una rete commerciale attualmente forte di ben 13 filiali in altrettante aree del pianeta.

«Stiamo ragionando di sviluppare ulteriormente la nostra struttura internazionale di vendita» aggiunge Maschio. «In questo senso va il nostro interesse per l’apertura di una filiale diretta in Gran Bretagna, un paese che è il quarto mercato agricolo europeo ed in cui siamo stati presenti fino ad ora solo tramite partner terzi».