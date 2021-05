Trattori Sdf nell’anno dei record: più ordini, investimenti e lavoro

3' di lettura

«Per cinque mesi siamo tranquilli: in effetti non era mai successo». Mai accaduto, per l’amministratore delegato di Sdf Lodovico Bussolati, che il mercato richiedesse trattori e macchine agricole con questa intensità, andando a saturare completamente la capacità produttiva e garantendo una visibilità sull’output oltre l’estate. Un anno fa, al momento della rivisitazione del budget, la multinazionale di Treviglio aveva in effetti messo in cantiere progressi che allora parevano ambiziosi, ora però superati dalla realtà. E se forse, tenendo conto di oltre due mesi di lockdown, era scontato vedere i ricavi 2021 superiori dell’80% rispetto a quanto realizzato lo scorso anno nello stesso periodo, non altrettanto era traguardare volumi in progresso di oltre il 25% rispetto agli anni d’oro pre-Covid, mettendo così in marcia il gruppo verso nuovi record. «Puntiamo a 1,4 miliardi di ricavi - sintetizza Bussolati - e finora siamo in linea con il target».

Risultati che arrivano da lontano, esito di un robusto piano di investimenti da centinaia di milioni di euro che dal 2010 in poi ha rivoluzionato prodotti, processi e mercati del gruppo, uno dei leader globali della meccanizzazione agricola, ora forte di oltre 4mila addetti distribuiti in otto siti produttivi sparsi nel mondo.

Risultati però costruiti anche grazie a scelte recenti, confermate anche nell’anno più duro per l’intero paese. Assumendo a livello di gruppo 300 persone e confermando lo stesso volume di investimenti, quasi 60 milioni, nonostante un calo dei ricavi del 10%.

«Meno che proporzionale rispetto agli oltre due mesi di lockdown di Treviglio - aggiunge l’ad -, anticipato rispetto alle prescrizioni generali per gestire al meglio l’emergenza. E concluso poi comunque in modo graduale, con attività ridotta e mensa sospesa per 15 giorni. Tempo prezioso grazie al quale abbiamo rivisto processi e organizzazione, interventi che hanno funzionato e che ci hanno permesso di ripartire».

Ripresa aiutata anche dalla generazione di risorse interne, con un Ebitda arrivato a livelli record (il 9,5% dei ricavi) in grado di alimentare gli investimenti e garantire anche un cospicuo premio di risultato ai quasi 1400 dipendenti di Treviglio: per i reparti produttivi (5135 euro) si tratta del bonus più alto di sempre.