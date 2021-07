Travel retail, la pandemia non ferma i mega investimenti dedicati allo shopping dei turisti

Progetto dell’area Viale di Lusso all’aeroporto di Doha

L’avanguardia dello shopping in crociera

L'aria non è il solo elemento ad attrarre nuovi progetti e investimenti: le mire di espansione del mercato del travel retail sono sempre più rivolte a mari e oceani. Dopo un 2019 da record per il mercato delle crociere, chiuso con il fatturato più alto di sempre (154,5 miliardi di dollari) e lo stop causa Covid, le navi stanno nuovamente salpando. Uno dei vari più recenti è quello della Silver Moon, della compagnia Silversea, dove Starboard Cruise Services, società leader per lo shopping sulle navi da crociera e che fa capo a Lvmh, ha inaugurato un concept con un mix di marchi globali del lusso e marchi di alto artigianato provenienti dalle regioni toccate dalla nave, le isole greche per il suo primo viaggio. Un concept pensato per una nave che, come molte altre, è stata pensata per un’esperienza di lusso più riservata, visto che può ospitare circa 600 persone. Ospiteranno, invece, fino a 9mila passeggeri le due nuove navi della compagnia cinese Genting Cruise Line, che salperanno nel 2022: al loro interno ci saranno anche i primi negozi oceanici di Dfs T Galleria (ancora del gruppo Lvmh).

Shopping nella nave da crociera Silver Muse, in negozi gestiti da Starboard Cruise Services

Per aria e acqua, la sfida è proporre un'esperienza di acquisto che non replichi quella dei negozi di città: in questo senso sarà interessante il concept store che debutterà a novembre all'aeroporto di Zurigo, il multimarca Highsnobiety Gatezero: per sei mesi proporrà un mix di 15 marchi in uno spazio-piattaforma che cambierà costantemente ospitando speciali drop e grazie a tecnologie digitali.