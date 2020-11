Travel tech, BizAway chiude round da 2 milioni di euro La società opera come tour operator online per l'utenza business, gestendo la pianificazione di tutti gli aspetti logistici e amministrativi di un viaggio di lavoro di G.Rus.

È un settore in grande sofferenza quello dei viaggi d'affari, uno dei più colpiti dall'impatto della pandemia e solo in parte risollevatosi a cavallo dell'estate. Eppure vi sono startup che operano in questa branchia dell'industria del turismo, in grado di attrarre nuovi finanziamenti: si tratta dell'italiana BizAway, che ha annunciato la chiusura di un nuovo round da 2 milioni di euro, il secondo del 2020 dopo quello da 2,5 milioni perfezionato a febbraio e sempre per mano degli stessi investitori, un fondo italiano e il gruppo spagnolo MundiVentures.

Nativa di Spilimbergo, in provincia di Pordenone, e con una sede a Barcellona, la società opera come tour operator online per l'utenza business, gestendo la pianificazione di tutti gli aspetti logistici (biglietti aerei e di treni, affitto auto a noleggio e prenotazione hotel in tutto il mondo) e amministrativi di un viaggio di lavoro. In piena pandemia è riuscita, da marzo in avanti, a potenziare il personale con 15 assunzioni (di cui cinque in Italia), ad acquisire una settantina di nuovi clienti (per un totale di quasi 600 aziende servite). Il fatturato a settembre 2020, inoltre, è cresciuto del 52% rispetto a dodici mesi fa (i ricavi del 2019 sono arrivati a 3,5 milioni di euro) e il numero di prenotazioni concluse sulla piattaforma, a ottobre, sono tornati al 60% dei volumi pre Covid.Negli ultimi otto mesi, inoltre, la startup ha anche concluso alcune partnership strategiche per implementare i propri servizi digitali

La collaborazione con American Express, per esempio, ha permesso di integrare nella piattaforma proprietaria una soluzione (Business Travel Account) che fa confluire tutte le spese di rendicontazione su un unico estratto conto digitale, sempre accessibile. La partnership con Parclick, invece, ha abilitato la possibilità di prenotare un posto auto negli oltre 2.000 parcheggi del network dislocati in 250 città europee mentre è di strettissima attualità la cooperazione stretta con Ambimed e con i Laboratorios Echevarne presenti in tutta la penisola per effettuare tamponi di tipo PCR Swab Test (l'unico riconosciuto dalle autorità doganali internazionali) fra le 24 e le 48 ore prima della partenza e avere informazioni aggiornate sulle normative vigenti in materia di prescrizioni legate al Covid 19 nei Paesi esteri.Il round, come si legge in nota, servirà innanzitutto all'apertura di una nuova sede nella città universitaria di Vigo, in Galizia, e all'ulteriore ampliamento della forza lavoro, arrivata nel complesso a circa 50 unità.

