Tre anni di buio per l’auto, immatricolazioni ferme a un milione e mezzo

Volumi del settore ancora inferiori alla crisi del 2008

«Il Governo dovrebbe spingere sull’acquisto di auto euro 6, con rottamazione di un'auto di oltre 10 anni d'età, oltre che sull’acquisto di auto elettriche o a basso impatto. Serve inoltre un impegno chiaro a favore di sostegni per lo sviluppo della rete di ricarica, per l'adeguamento della normativa vigente alle esigenze dello sviluppo della rete di ricarica e per la corretta informazione degli utenti», conclude Quagliano.

Secondo una elaborazione del Centro Studi l’Italia, come la Spagna, di fatto non ha recuperato i volumi del settore auto rispetto al 2007, attestandosi tra il 20 e il 25% sotto la soglia precedente alla crisi del 2008. Molto meglio hanno fatto Germania e Francia, che hanno non solo recuperato i volumi ma hanno registrato una crescita delle immatricolazioni rispettivamente del 14 e del 5% (dato 2019), mentre resta leggermente sotto soglia il mercato Uk.

L’Italia inoltre registra una quota di auto full electric sul totale delle immatricolazioni che risulta la metà rispetto ai dati dei principali mercati europei: 3,7% nel periodo gennaio-ottobre 2021 contro il 10,8% della Germania, il 7,8 della Francia, l’8,8 del Regno Unito.