Tre anni di transizione ecologica nel notiziario Esg dell’agenzia Radiocor

Compie tre anni l’informazione real time sulla sostenibilità del Sole 24 Ore Radiocor, l’agenzia di stampa attiva nell’informazione al mondo economico finanziario nazionale e internazionale che quest’anno festeggia i 70 anni.

Il notiziario Esg di Radiocor rappresenta un flusso informativo continuo sulla sostenibilità finanziaria e aziendale, con numeri, tendenze, prodotti e servizi che fotografano la transizione ecologica in atto anche nel nostro Paese, relativa all’ambiente (la E di Environment), al sociale (la S di Social) e al buon governo dell’impresa (la G di governance). L’obiettivo è dare un senso globale alle notizie, contribuendo a orientare le scelte di chi, nelle organizzazioni pubbliche o private, vogliono concorrere alla creazione di valore con orizzonti non solo di breve, ma anche di medio e lungo termine.

Il notiziario Esg è articolato in Megatrend, con focus su politiche per lo sviluppo sostenibile, atti di governo e di indirizzo di istituzioni globali, internazionali e nazionali, policies e regolamenti sovranazionali, analisi e ricerche di organizzazioni ed enti; Best practice, che offrono aggiornamenti costanti su metodiche, prodotti e servizi ad alto valore di innovazione per la sostenibilità delle produzioni, il biotech e l’agroenergia; Finanza sostenibile, con notizie riguardanti ad esempio i green e gli impact bond, i fondi Sri, i benchmark e i rating.

Accanto al notiziario Esg, Radiocor realizza sui temi legati alla sostenibilità e alla economia circolare anche progetti editoriali ad hoc all’insegna della multimedialità: longform, report, e-book e libri, video interviste e video reportage, osservatori settoriali o territoriali online.