Tre appuntamenti di lettura con Il Sole 24 Ore Martedì 23 luglio e Martedì 6 agosto protagonista è la squadra investigativa più divertente del giallo italiano, uscita dalla penna di Pino Imperatore. Domenica 18 agosto appuntamento con un visionario del secolo scorso: la storia di Riccardo Gualino raccontata da Giorgio Caponetti

2' di lettura

Il Sole 24 Ore accompagna in vacanza i propri lettori con tre romanzi: si parte martedì 23 luglio con “Aglio, olio e assassino”, frutto della penna di Pino Imperatore, autore di opere teatrali, racconti, saggi umoristici e romanzi bestseller e vincitore dei maggiori premi italiani per la scrittura comica, a cui seguirà, dello stesso autore, “Con tanto affetto ti ammazzerò”, in edicola martedì 6 agosto.

Protagonista di entrambi i romanzi è un “cast” composto da un ispettore di polizia scapolo incallito, un commissario con la faccia da duro e due maestri della cucina napoletana, che insieme compongono la famiglia investigativa più divertente del giallo italiano.

Ambientati in una Napoli solare, allegra e pasticciona, i due romanzi in edicola con Il Sole 24 Ore mescolano con sapienza la commedia e

l'indagine poliziesca, dando vita a due gialli ricchi di humor, cibo e gioia di vivere.

Il terzo appuntamento con Il Sole 24 Ore, domenica 18 agosto, sarà con la storia di un imprenditore spregiudicato e raffinato mecenate: “Il grande Gualino” di Giorgio Caponetti racconta la vita di Riccardo Gualino, lungimirante affarista ed elegante viveur: la sua ascesa vertiginosa - nel 1928 è inserito nella rosa dei cinque uomini più ricchi d'Europa - e le sue cadute fragorose, le sue idee degne di un visionario fanno di lui un personaggio che ha segnato il secolo scorso come pochi altri hanno saputo fare. E attraverso la sua storia il romanzo di Caponetti ci consegna lo scintillante ritratto di un'epoca irripetibile.

Tutti e tre i romanzi resteranno in edicola per un mese dalla data di uscita: “Aglio, olio e assassino” a € 1,99 oltre al prezzo del quotidiano

“Con tanto affetto ti ammazzerò” a € 6,90 oltre al prezzo del quotidiano e “Il grande Gualino” a € 9,90 oltre al prezzo del quotidiano.