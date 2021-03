Tre aziende genovesi vincono la gara per realizzare la mano bionica del futuro Fos capofila del consorzio che, col supporto dell’Iit, metterà a punto la protesi con la tecnologia usata per la trasmissione nei veicoli spaziali di Raoul de Forcade

La genovese Fos (quotata al segmento Aim di piazza Affari) con il partenariato formato con le società Stam e Emac, di cui la controllata Uab gruppo Fos Lithuania è capofila, è tra i vincitori della gara europea Technology transfer experiment open call 2020 per la realizzazione di un prototipo di mano bionica, realizzato con tecnologie sviluppate su veicoli lanciati nello spazio, per protesi di seconda generazione. Il progetto si chiama infatti Reconnect - ultra precise bionic hand prosthesis based on space transmission.

Ad annunciare alle aziende la vittoria è stato Dih-hero (Digital innovation hubs in healthcare robotics), network pan-europeo per l’innovazione digitale in robotica per la salute. Il network è supportato dalla Comunità europea per quattro anni, partiti a gennaio 2019, con 16 milioni di euro, 8 milioni dei quali saranno investiti nei bandi per le Pmi di Dih-hero. Quest’ultimo, da gennaio 2023, diverrà una rete sanitaria autonoma.

Fos, attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali e per la pubblica amministrazione, comunica che il contratto prevede la concessione al partenariato di un voucher a fondo perduto a copertura del 100% dell’investimento pari a circa 200mila euro. L’investimento di Fos Lithuania, finanziato al 100% è pari a 91mila euro per un periodo di 15 mesi. mentre le altre due aziende, anche questi genovesi, si aggiudicano il resto (Stam circa 50 mulioni ed Emac circa 40).

Il progetto prevede la collaborazione dell’Istituto Don Gnocchi per l’utilizzo del prototipo del dispositivo, mentre l’Istituto italiano di tecnologia, core partner del Digital innovation hub, potrà sostenere il progetto con i servizi messi a disposizione dei partecipanti, ad esempio prestando i suoi laboratori.

La mano bionica è un dispositivo protesico, ovvero una mano robotica, che automatizza l’azione di movimento di una persona che ha perso la mano, il braccio o parte di questo per amputazione, agevolandone la mobilità e, quindi, consentendogli un proseguimento regolare della sua vita quotidiana.