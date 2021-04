Tre condizioni per rilanciare gli atenei con i fondi del Pnrr

4' di lettura

Ricerca e università sono da decenni in un cono d’ombra. Trascurate dal discorso pubblico e dalle scelte politiche, formazione e ricerca universitaria sopravvivono con risorse (pubbliche e private) pari allo 0,9 del Pil, contro una media dell’1,4% dei Paesi Ocse (e assai più elevata in quelli alla frontiera del progresso tecnico). Tra il 2012 e il 2017, la spesa per formazione e ricerca universitarie è calata del 5 per cento.

Di fronte a questi dati impietosi, la resilienza delle università italiane sorprende e suscita ammirazione: sulla base di parametri quali il numero di articoli su riviste internazionali o quello dei laureati, ogni euro speso in università e ricerca ha un rendimento tutt’altro che disprezzabile (pari ad esempio a quello dell’Olanda). L’ammirazione, tuttavia, non fa velo alla constatazione che università e ricerca in Italia non riescono a tenere il passo con quelle di altri Paesi. È arcinoto che solo il 28% della popolazione tra i 25 e 34 anni è in possesso di un diploma universitario almeno triennale, contro il 45% della media Ocse, della quale siamo fanalino di coda. È superfluo, quasi stucchevole, ripetere quanto questa condizione pesi non solo sulla crescita della produttività nell’economia digitale ma anche sulla mobilità sociale, sulla speranza di ciascuno di migliorare la propria condizione economica.

In questo quadro, l’assegnazione a istruzione e ricerca del 17% (31,9 miliardi) delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resistenza (Pnrr), con un notevole aumento rispetto alla precedente versione, è una rottura rispetto al passato. Come tale va salutata da chi ha a cuore il rilancio economico e sociale dell’Italia dopo un quarto di secolo di declino. Perché l’attenzione del Pnrr a università e ricerca non si esaurisca con i miliardi stanziati ma sia auto sostenibile nel lungo periodo sono necessarie tre condizioni.

La prima, ovvia, è che gli investimenti una tantum, resi possibili dai fondi europei, contribuiscano ad allargare la platea degli studenti universitari e accrescere la quantità e qualità della ricerca. La costruzione di alloggi studenteschi, organizzati come “collegi” con compiti di formazione e socializzazione, diminuirebbe il costo dello studio “fuori sede” e migliorerebbe la qualità formativa dell’esperienza universitaria. Quanto alla ricerca, gli atenei hanno tutti progetti d’investimento in laboratori e attrezzature: sarà cruciale che le risorse vadano a quelli di essi che hanno dimensioni e qualità tali da massimizzarne la produttività.

La seconda condizione per un rilancio sostenibile della formazione terziaria e della ricerca riguarda la spesa corrente, quella che non può né deve essere finanziata con i fondi Pnrr. Questa va permanente aumentata, da un lato grazie a ben più generosi trasferimenti pubblici, d’altro lato creando i migliori presupposti per l’auto finanziamento degli atenei, soprattutto dal lato della ricerca.