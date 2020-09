Tre dinamiche di cambiamento e il ruolo della Rai di Lorenza Bonaccorsi

Il momento storico così particolare che stiamo attraversando rende ancora più nitide alcune strozzature che da tempo caratterizzano il mondo dei media del nostro Paese. Questa sospensione del tempo cha abbiamo vissuto ci offre gli appigli per poter riprendere in mano questioni irrisolte ma decisive per il nostro futuro. Ne vorrei segnalare in particolare tre: la fine del duopolio di fatto; l’avvio, sebbene parziale e a macchia di leopardo, del ridisegno della base tecnologica abilitante; l’internazionalizzazione totale del settore. Alla convergenza tra queste tre dinamiche sta la Rai, con il suo ruolo nel Paese e il suo destino imprenditoriale.

Da una parte emerge, ormai con chiarezza, l'esaurimento della proposta politica che per decenni, nel bene e nel male, è stata in grado di condizionare la struttura delle telecomunicazioni e del sistema dei media del nostro Paese. Certo, quella realtà è ancora una presenza importante dal punto di vista sia finanziario che industriale, ma non è più “sistema”, non rappresenta più quel meccanismo che univa tv, aziende e politica e che ha avuto una influenza determinante negli accadimenti di questi anni.

D’altra parte emerge tutta la necessità di ridare slancio agli investimenti per l’innovazione, la digitalizzazione, la modernizzazione del nostro Paese.

Parliamo di un’urgenza che riguarda l’intero sistema delle telecomunicazioni nazionali, e per questo la progettualità messa in campo grazie al Recovery Plan non dovrà fallire, ma dovrà giocare un ruolo di primo piano, tenendo come faro quello della svolta digitale dell’Italia. Su tutto ciò si inserisce la notizia del via libera al percorso che porterà alla creazione di una rete unica in Italia. Una notizia di straordinaria importanza che, finalmente, potrà dare al nostro Paese un’infrastruttura digitale di livello e che servirà a porre fine a quell’insopportabile digital divide tra le diverse zone d’Italia.

L’avvento degli OTT, dopo la conglomerazione delle emittenti satellitari operata da Sky, ha di fatto internazionalizzato il settore, con rapidità ed efficacia inimmaginabili e un ridisegno della relazione domanda-offerta su piani inediti e ineludibili. Un esempio per tutti è il ridisegno delle customer experience operato da Netflix.