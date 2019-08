Tre donne sull’orlo di una crisi globale: Von der Leyen, Lagarde, Georgieva L’onda nazionalista e la gestione della Brexit; la crisi dell’Argentina; la continuazione del quantitative easing nel dopo Draghi: sono le sfide immediate che attendono le tre leader espresse dall’Europa, Ursula Von der Leyen, Christine Lagarde e Kristalina Georgieva, alla guida rispettivamente della Commissione europea, della Bce e (se tutto andrà come da copione) dell’Fmi di Gianluca Di Donfrancesco

Von der Leyen nuova presidente Commissione Ue

L’onda nazionalista e la gestione della Brexit; la crisi dell’Argentina; la continuazione del quantitative easing nel dopo Draghi: sono le sfide immediate che attendono le tre leader espresse dall’Europa, Ursula Von der Leyen - che sta già esaminando la bozza di un piano per la creazione di un fondo sovrano da 100 miliardi finalizzato a investire nel capitale di aziende in settori strategici - Christine Lagarde e Kristalina Georgieva, alla guida rispettivamente della Commissione europea, della Bce e (se tutto andrà come da copione) dell’Fmi. Dovranno trovare risposte in un contesto tutt’altro che favorevole, caratterizzato dall’indebolimento dell’economia mondiale, dalla guerra dei dazi e dal cambiamento climatico.

Von der Leyen e l’ombra della hard Brexit

Tedesca nata a Ixelles, in Belgio, 61 anni il prossimo 8 ottobre, Ursula von der Leyen ha scelto “Wind of Change”, la ballata rock degli Scorpions diventata l’inno della caduta del muro di Berlino, come “colonna sonora” della sua partenza ufficiale per Bruxelles, il 15 agosto. Per vincere il vento nazionalista che soffia in tutto il Continente, prima che diventi una tempesta fatale alla casa comune europea, l’ex ministro della Difesa dovrà promuoverne molti di cambiamenti. Gli incroci del destino fanno iniziare il suo incarico il 1° novembre, il giorno dopo la Brexit, con la prospettiva sempre più fondata che il divorzio tra Londra e Bruxelles avvenga senza accordo: il primo giorno da presidente della Commissione potrebbe essere il più drammatico.

Von der Leyen è al lavoro per scegliere la squadra dei commissari. La sua prima promessa è stata quella di avere parità di genere nel team. Non sarà facile, perché molto dipende dalle designazioni degli Stati membri.