Tre festival del Mediterraneo nel nome di arte e cultura Da Capri alla Calabria passando per la Sicilia: musica, teatro, cinema e letteratura al centro di tre grandi appuntamenti per un turismo di qualità di Sara Magro

Festival Armonie D'arte. Concerto al Parco archeologico di Scolacium. Foto Antonio Raffaele

È vero, l’Italia è famosa per la storia, la varietà dei paesaggi, l’ottimo cibo, la Dolce Vita. Ma il viaggio attraverso il nostro Paese è anche l’occasione per partecipare a eventi di musica, teatro, cinema, letteratura, spesso in contesti di rara bellezza dove altrimenti non si penserebbe di andare.

Dietro le quinte di questi appuntamenti ci sono personalità di alta statura intellettuale che mettono il proprio patrimonio umano e di conoscenza a servizio di territori che amano. Come fece nel 1958 Giancarlo Menotti con “Il Festival dei due mondi”, un volano per il turismo internazionale di Spoleto, all’epoca certamente poco conosciuta.

Ma gli esempi virtuosi sono tanti. Nel 1988, Paolo Fresu, dopo aver girato come trombettista affermato importanti festival nazionali e internazionali, ha voluto creare il suo per valorizzare la sua Sardegna, a partire da Berchidda, il piccolo paese dove è nato. E oggi “Time in Jazz” è uno dei più importanti eventi musicali d’Europa, capace di richiamare, fra Gallura e Logudoro, 40mila spettatori per 50 appuntamenti di musica, arte e letteratura (quest’anno fino al 16 agosto). Il merito va alla formula che privilegia l’originalità e la qualità delle proposte di ogni edizione.

Seguendo questi criteri, abbiamo intervistato gli ideatori di altri tre appuntamenti che rappresentano un modello per la capacità di coniugare contenuti artistici e luoghi, in un Mediterraneo da sempre crocevia di uomini e destini e fucina di idee e innovazione.

“Armonie d’Arte”, Calabria (fino al 28 agosto)

«Se è vero che le persone e la creatività artistica possono trasformare i luoghi come una forza plastica, il festival Armonie d’Arte è nato per assecondare il fascino archetipico del Parco archeologico nazionale di Scolacium, aggiungendo valore contemporaneo al suo valore intrinseco, attraverso la musica, il teatro, la danza, con una visione internazionale e produttiva».