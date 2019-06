Tre figli con le borse? L’Isee adotta pesi diversi di Valentina Melis

Tre figli con le borse? L’Isee adotta pesi diversi (Adobestock)

2' di lettura

Chi ha più di un figlio all’università, titolare di borsa di studio, rischia di essere penalizzato rispetto a chi ha solo un figlio beneficiario di queste agevolazioni.

È un piccolo “paradosso” del sistema di calcolo dell’Isee universitario, il parametro che serve a fotografare la situazione economica delle famiglie per accedere a prestazioni agevolate per il diritto allo studio. Per evitare che chi ottiene una borsa di studio sia penalizzato l’anno successivo, per il rinnovo del beneficio, dal fatto che la somma incassata vada ad aumentare l’Isee, l’importo ricevuto l’anno prima non entra nel calcolo.

Così tutti quanti, sia chi ha avuto la borsa di studio l’anno prima, sia chi non l’ha avuta, vengono “riallineati”, ai fini del requisito per accedere al beneficio.

Le norme (Dpcm 159/2013, articolo 4, comma 5 e Dl 42/2016, articolo 2-sexies, comma 2) sembrano tutelare, però, solo il caso di un unico beneficiario in famiglia.

La situazione cambia se a percepire la borsa di studio, nello stesso nucleo, sono contemporaneamente due o tre studenti. La borsa ottenuta da uno, infatti, non rientra nel calcolo dell’Isee della famiglia, ma quella ottenuta dal secondo (o dal terzo) figlio entra invece nel calcolo, facendo lievitare l’Isee oltre la soglia al di sopra della quale si perde il diritto a chiedere il beneficio.